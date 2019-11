Wunsiedel ist bunt: Mit Kultur gegen Neonazis

In diesem Jahr starten die Veranstaltungen mit einem Friedensgebet in der Friedhofskirche, anschließend führt ein gemeinsamer Zug zum Wunsiedler Marktplatz. Dort spielen zwei Bands und es werden Kurzfilme von Hofer Jugendlichen zum Thema Ausgrenzung, Diskriminierung und Toleranz gezeigt.

Journalist berichtet von Hass-Mails

Das „Juku-Mobil“ – das Jugendkunstmobil lädt zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr zum kreativ sein und Gestalten ein. In der Stadtkirche, dem Mehrgenerationenhaus und der katholischen Kirchen Wunsiedel finden Konzerte statt. Ein Highlight ist um 19:30 Uhr die Lesung des Spiegel-Journalisten Hasnain Kazim über seine Erfahrungen mit Hass-Mails.

Protest gegen Kundgebung von rechtsextremen

Alle kulturellen Veranstaltungen stehen im Zeichen von Demokratie, Frieden und Toleranz. Erstmals gibt es einen kostenlosen Busshuttle zwischen dem Bahnhof Marktredwitz und dem Marktplatz Wunsiedel. Die Wunsiedler wollen mit den Veranstaltungen diese Gesellschaftswerte feiern und damit gegen eine Kundgebung von Rechtsextremen zu demonstrieren.

Polizei soll Ausschreitungen verhindern

Neben dem Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" beteiligt sich auch das Luisenburg-Gymnasium an der Nacht der Demokratie. Schüler und Lehrer wollen gemeinsam in Richtung Marktplatz laufen. Im Bereich der Innenstadt kommt es zu Straßensperrungen. Die Polizei will mit vielen Einsatzkräften vor Ort sein, um Ausschreitungen zu vermeiden.