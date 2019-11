12.11.2019, 07:34 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"Wunsiedel ist bunt": Mit Kultur gegen Neonazis

Während Rechtsextreme in Wunsiedel wieder zum "Heldengedenken" rufen, formiert sich in der Stadt einmal mehr der Widerstand gegen Rechts. In diesem Jahr hat das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" ein Programm aus Musik, Filmen und einer Lesung geschnürt.