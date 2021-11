"Wunsiedel ist bunt": Bürger demonstrieren gegen Rechts

Das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" lädt am Samstag zum Protest gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass ein. Mehrere Protestzüge werden am Samstagnachmittag von allen Seiten der Stadt zum Wunsiedler Marktplatz führen.

Wunsiedel duldet "kein nationalsozialistisches Gedankengut"

"Wir haben ein Problem, und wir treten ihm entgegen: wir dulden kein nationalsozialistisches Gedankengut in unserer Stadt", sagt Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU). Er wünsche sich für Samstag ein starkes Signal für Wunsiedel. "Kultur und gesellschaftliche Werte stellen einen Gegenpol zum Rechtsextremismus dar", so Lahovnik weiter.

Andachten für den Frieden in zwei Kirchen

Auf dem Marktplatz gibt es anschließend zivilgesellschaftliche Redebeiträge – unter anderem auch von Nils Oskamp, dem Zeichner und Autor des Grapic Novels "Drei Steine". Oskamp unterstützt den Wunsiedler Protest schon seit Jahren. In den Kirchen beider Konfessionen finden Andachten statt, um für Frieden zu beten und der Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken.

Im ehemaligen Schleckermarkt neben dem Marktplatz ist die Ausstellung "Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen" der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Rechtsextremismus in Deutschland zu sehen.

Szenische Lesung: "Eine Mutter kämpft gegen Hitler"

Später wird es auf dem Wunsiedler Marktplatz laut: Die Bands "Kein Gerede" und "The Offenders" stehen auf der Bühne, und das Jugend-Kunst-Mobil (JukuMobil) bietet Aktionen für die Kleineren und Kreativen an. Wer möchte, kann hier einen Siebdruck-Workshop mitmachen.

Um 19.00 Uhr findet in der Evangelischen Stadtkirche St. Veit eine szenische Lesung statt: "Eine Mutter kämpft gegen Hitler" – mit der Schauspielerin Patricia Litten und Birgit Förstner am Cello. Diese Veranstaltung werde im Sinne der Erinnerungskultur zeigen, dass Demokratie und Freiheit ein hohes Gut darstellten, so heißt es von den Veranstaltern. Bei dieser Veranstaltung gilt die 2G-Regelung; Abstände müssen eingehalten werden, es wird um das Tragen von Masken gebeten.

Neonazi-Treffen in Wunsiedel

Bei der Versammlung am Marktplatz gilt kein G-Status, Masken werden aber empfohlen. Das Netzwerk wies in einer Pressekonferenz auf die beeindruckende Vielfältigkeit des Protests hin und bedauerte, dass diese Veranstaltung immer noch notwendig sei. Die Rechtsextreme Splitterpartei "Der Dritte Weg" hat für den Vorabend des Volkstrauertags einen Fackelmarsch in Wunsiedel angemeldet.

Auch das antifaschistische Bündnis "Nicht lange fackeln" ruft unter dem Motto "Fight Back – gegen Nazistrukturen und ihre Umtriebe" am Samstag zu einer Kundgebung auf. Wunsiedel ist seit jeher Ziel von Neonazi-Treffen. Der Stellvertreter Hitlers Rudolf Hess war in Wunsiedel auf dem Friedhof begraben. Das Grab ist aufgelöst.