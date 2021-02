Wunsiedel: Holetschek verspricht mehr Impfstoff und Schnelltests

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat heute bei seinem Besuch im Impfzentrum Wunsiedel mehr Impfstoff für die Region versprochen. Noch am selben Tag kamen in Wunsiedel rund 1.000 weitere Impfdosen an. Mehr Impfstoff für die bayerischen Grenzregionen hatte zuvor bereits Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt.

Weitere Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca für die Region

Es handelt sich dabei um Impfdosen des Astrazeneca-Wirkstoffs, der in den kommenden Tagen weiter in die Region ausgeliefert werden soll. Der Impfstoff ist nach Meinung der Ständigen Impfkommission (Stiko) allerdings nur für Personen unter 65 Jahren geeignet.

Außerdem sollen ab kommender Woche auch Schnelltests ankommen, die jeder selbst anwenden kann, so der Bayerische Gesundheitsminister.