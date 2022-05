Wunsiedel: Fördergelder für Heimatprojekt im Fichtelgebirge

Beim ersten "Tag der bayerischen Regionen" in Nürnberg hat der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) Förderbescheide in Höhe von insgesamt über 1,7 Millionen Euro an sechs "innovative und digitale Heimatprojekte" in Bayern übergeben. Das hat das Bayerische Finanz-und Heimatministerium bekannt gegeben.

Projekt im Fichtelgebirge erhält Förderbescheid

Unter den geförderten Projekten befindet sich eines aus Oberfranken. Es heißt "Digitales regionales Themenjahr - Stärkung der regionalen Identität". Dabei widmen sich der Förderverein Fichtelgebirge und die Luisenburg-Festspiele der Stadt Wunsiedel als Projektpartner der Entwicklung spezieller, regionaler Themenjahre in Verbindung mit regionalen Theaterstoffen und der Einführung einer Digitalstrategie.

Langfristige Veranstaltungsreihe soll etabliert werden

Dazu soll eine interaktive Webplattform zur Bündelung und Darstellung aller Maßnahmen und Mitwirkungsmöglichkeiten entstehen. Mithilfe des Projekts soll eine langfristige Veranstaltungsreihe etabliert werden, die das gesamte Fichtelgebirge, den Osten Oberfrankens und den Norden der Oberpfalz umfasst. Das Projekt erhält eine Förderung von knapp 300.000 Euro.