Wunsiedel: Diebe machen sich auf ihren Socken auf und davon

Zwei jugendliche wollten in Wunsiedel möglichst lautlos über eine geöffnete Terrassentür in ein Wohnhaus gelangen und zogen deshalb ihre Schuhe aus. Die Idee war gut, aber die Diebe mussten sich am Donnerstag schließlich im wahrsten Sinne des Wortes auf ihren Socken aus dem Staub machen. Denn sie wurden überrascht.

Einbrecher lassen ihre Turnschuhe auf der Terrasse zurück

Der Wohnungsbesitzer, der geschlafen hatte, wachte durch ein Geräusch auf. Er sah die beiden Diebe davonlaufen, allerdings ohne Schuhe. Die Einbrecher hatten ihre Turnschuhe auf der Terrasse abgestellt. Bei den zurückgelassenen Turnschuhen handelt es sich um weiße Schuhe der Marke Calvin Klein, Größe 43, mit schwarzen Schnürsenkeln und um rot-schwarze ToPlay-Schuhe der Größe 39. Die Polizeiinspektion Wunsiedel bittet unter der Telefonnummer 09232/99470 um Hinweise.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren. Sie sind ungefähr 1,60 Meter groß. Einer von ihnen trug einen schwarzen Pullover und hatte etwas dunklere Haut.

Diebe erbeuten Bargeld und nehmen Ausweise und Schlüssel mit

Auch wenn sie ohne Schuhe flüchten mussten, machten die Diebe dennoch Beute. Sie entwendeten eine Ledergeldbörse mit 280 Euro Bargeld, eine EC-Karte, einen Schlüsselbund sowie den Personalausweis und Führerschein des 27-jährigen Wohnungsbesitzers.

Einbruchserie in Bayreuther Schulen offenbar aufgeklärt

Eine Einbruchserie in der Stadt Bayreuth und Umgebung scheint unterdessen aufgeklärt zu sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten zwei festgenommene Tatverdächtige mit insgesamt 14 Einbrüchen, davon elf in Schulen, in Verbindung gebracht werden. Die beiden Männer – 29 und 35 Jahre alt – sollen in Schulen, Sportheime und eine Metzgerei eingebrochen sein.

In Schule eingebrochen: Tatverdächtige festgenommen

Am Dienstag hatte ein Zeuge das Auslösen eines Bewegungsmelders einer Bayreuther Schule bemerkt. Er verständigte die Polizei. Die Beamten sind bei ihrem Eintreffen von den Einbrechern bemerkt worden, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin seien die Verdächtigen geflohen, konnten aber kurz darauf festgenommen werden.

Zwei Männer in Untersuchungshaft

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei Bargeld und Elektronik. Die Beamten brachten die Gegenstände mit mehreren Einbrüchen in Verbindung. Die Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.