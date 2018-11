Wunsiedel demonstriert erneut friedlich gegen Neonazi-Aufmarsch

"Wunsiedel ist bunt, nicht braun" – das haben am Samstag mehrere hundert Menschen gezeigt. Laut Polizei haben sie friedlich gegen eine Veranstaltung der rechtsextremen Szene demonstriert. Jedes Jahr marschieren deren Anhänger am Samstag vor dem Volkstrauertrag durch ein Wohngebiet in Wunsiedel. Etwa 150 waren zum "Heldengedenken" der rechtsextremen Partei "Der dritte Weg" gekommen.

Demonstration gegen rechtsextreme Szene in Wunsiedel

Das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt", die Kirchen und das Wunsiedler Luisenburg-Gymnasium haben den Protest in der Stadt organisiert. Unter dem Motto "Wunsiedel ist bunt: Zeichen setzen für Menschlichkeit!" kamen weit über 300 Bürgerinnen und Bürger am Marktplatz zusammen und zeigten dadurch deutlich Flagge gegen rechtsextreme Umtriebe, so die Polizei weiter.

Großaufgebot der Polizei

Im Vorfeld hatten die Kirchen Gottesdienste veranstaltet und waren mit den Teilnehmern zum Marktplatz gezogen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von mehreren hundert Einsatzkräften aus Oberfranken sowie Beamten der Bayerischen Bereitschaftspolizei vor Ort.

Neonazis kommen regelmäßig nach Wunsiedel

Wunsiedel gilt als eine Art Pilgerstätte für Neonazis. Auf dem Friedhof befand sich bis 2011 die letzte Ruhestätte von Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß (1894-1987). Nach seinem Tod im Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau war Heß im Familiengrab auf dem Friedhof der Fichtelgebirgsstadt beigesetzt worden. Seitdem war die Stadt immer wieder Schauplatz von Neonazi-Aufmärschen – zunächst noch in der Innenstadt, inzwischen in einem abgelegenen Wohngebiet.

Wunsiedel sorgt mit Gegen-Aktionen weltweit für Aufsehen

Mit kreativen Gegen-Aktionen hatte Wunsiedel in den vergangenen Jahren zum Teil sogar weltweit für Aufsehen gesorgt. 2014 hatten die Gegner einen Nazi-Aufmarsch kurzerhand zu einem Spendenlauf für Aussteiger der rechtsextremen Szene umgemünzt. Beim "unfreiwilligsten Spendenlauf Deutschlands" gingen pro gelaufenem Kilometer der Neonazis zehn Euro an die Aussteigerorganisation "Exit". Etwa 10.000 Euro waren so zusammengekommen.