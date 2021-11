Wunsiedel: Bürgerinnen und Bürger zeigen Flagge gegen Rechts

In Wunsiedel sind am Samstag 250 Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen eine Versammlung der rechtsextremen Splitterpartei "Der Dritte Weg" mit nach Polizeiangaben rund 150 Anhängern.

Netzwerk "Wunsiedel ist bunt", Kirchen und Schule protestieren

Der Protest war von dem Netzwerk "Wunsiedel ist bunt", von den Kirchen und dem Luisenburg-Gymnasium organisiert worden. Weitere 200 Bürgerinnen und Bürger schlossen sich der "Initiative gegen den Naziaufmarsch in Wunsiedel 2021" an und nahmen an einer Kundgebung am Bahnhof im Wunsiedler Ortsteil Holenbrunn teil. Anschließend zogen sie in die Innenstadt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Rechtsextreme ziehen durch Wunsiedler Wohngebiet

Der von der rechtsextremen Splitterpartei "Der Dritte Weg" organisierte Aufmarsch führte hingegen, wie schon die Jahre zuvor, durch ein Wunsiedler Wohngebiet. Im Süden der Stadt gab es dann eine Kundgebung. Zeitgleich hatten das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt", Kirchen und das Gymnasium im Stadtgebiet zum bürgerlichen Protest gegen Extremismus aufgerufen. Ein Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Lager konnte verhindert werden.

Protest und Gegenprotest verlaufen friedlich

Die Bilanz der Polizei fiel positiv aus. Es sei ein weitestgehend friedlicher Ablauf der Versammlungen gewesen, teilten die Polizei am Samstagabend mit. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Ober- und Mittelfranken sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei waren vor Ort. Insgesamt waren sechs Kundgebungen in Wunsiedel angemeldet: zwei Kundgebungen aus dem rechtsextremen Spektrum und vier Proteste gegen Rechtsextremismus.

Kundgebung von "Wunsiedel ist bunt" auf dem Marktplatz

Drei Demonstrationsmärsche zogen vom Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel, von der Friedhofskirche und dem "Obelisken" am Hackerplatz, einem Mahnmal gegen Rechts, zur zentralen Kundgebung am Marktplatz, zu der rund 300 Bürgerinnen und Bürger kamen. Dort verwandelte sich der Protest gegen Rechtsextremismus am Abend in ein Fest, bei dem Bands spielten und getanzt wurde. Vorher sprachen unter anderem Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) und Vertreter des Netzwerks "Wunsiedel ist bunt".

Comiczeichner entwirft Plakat: "Trauermarsch der Hirnversager"

Der Comiczeichner Nils Oskamp hatte auch in diesem Jahr ein Plakat gegen Rechtsextremismus entworfen, das am Wegrand des sogenannten "Heldengedenkens" der rechtsextremen Partei "Der Dritte Weg" aufgestellt wurde. Darauf war zu lesen: "So endet der dritte Weg: Trauermarsch der Hirnversager". Die Strecke des Marsches wurde von "Wunsiedel ist bunt" mit bunten Farben bemalt, mit Regenbogen, und durchgestrichenen Hakenkreuzen.

Antifaschistisches Bündnis "Nicht lange fackeln" mit dabei

Zahlreiche Anhänger aus dem linken Spektrum zogen ebenfalls durch Wunsiedel: Das antifaschistische Bündnis "Nicht lange fackeln" hatte unter dem Motto "Fight Back - gegen Nazistrukturen und ihre Umtriebe" dazu aufgerufen. Via Social-Media-Plattformen sprachen sie nach eigenen Angaben von rund 500 Teilnehmern. Am Abend fand in der evangelischen Stadtkirche St. Veit die szenische Lesung "Eine Mutter kämpft gegen Hitler" mit der Schauspielerin Patricia Litten und der Cellistin Birgit Förstner statt.

In Wunsiedel war der sogenannte Hitler-Stellvertreter begraben

In Wunsiedel treffen sich seit vielen Jahren Neonazis. Das Treffen von Rechtsextremisten findet am Vorabend des Volkstrauertags statt. Die Kreisstadt stand lange im Fokus von Neonazis, weil Adolf Hitlers sogenannter Stellvertreter Rudolf Heß hier begraben war. Inzwischen ist das Grab zwar aufgelassen. Trotzdem trifft sich die rechtsextreme Szene in Wunsiedel zu Aufmärschen. Im vergangenen Jahr hatte es wegen der Corona-Pandemie keine Kundgebung in der Stadt gegeben.