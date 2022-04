Wunsiedel: AfD-Kommunalpolitiker Gerd Kögler verlässt Partei

Der in Oberfranken bekannte AfD-Politiker Gerd Kögler hat seine Partei verlassen. Er habe seinen Austritt aus dem AfD-Kreisverband Wunsiedel am Freitag erklärt, bestätigte Kögler dem BR. Als Grund dafür nennt Kögler in einer Pressemitteilung ein Parteiausschlussverfahren, das der AfD-Landesverband Bayern gegen ihn beantragt habe. Kögler habe "dem Ansehen der Partei einen massiven Schaden zugefügt", so der AfD-Landesverband in dem Antrag, den Kögler in seiner Pressemitteilung zitiert.

Gerd Kögler: Mitglieder sollten "mundtot" gemacht werden

Der Landesverband bezieht sich auf ein Interview, das Kögler der "Frankenpost" am 10. März gegeben hatte. Darin brachte Kögler die Hoffnung zum Ausdruck, dass er in der angekündigten Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz eine Chance gesehen habe, "dass diese Partei jetzt erst recht alle Hebel in Bewegung setzt und mit allen Mitteln beweist, dass sie eben keine rechtsextreme Partei ist." Stattdessen sollten Mitglieder, die dies artikulierten, "ausgeschlossen und damit mundtot gemacht werden", so Kögler in seiner Pressemitteilung.

Das gegen ihn beantragte Parteiausschlussverfahren nennt er ein "undemokratisches Verfahren". Obwohl er dagegen gerichtlich vorgehen könne und das Verfahren gewinne werde, habe er auch "um meiner Selbstachtung willen" die AfD nach acht Jahren Mitgliedschaft in freier Entscheidung verlassen, auch wenn ihm das nicht leichtfalle.

Acht Jahre lang für rechtskonservative Politik gekämpft

Gemeinsam mit Parteifreunden habe er unter persönlichen Anfeindungen für eine rechtskonservative, bürgerlich-freiheitliche Politik innerhalb der AfD streiten dürfen und vieles erreicht. Sein Mandat im Kreistag von Wunsiedel wird Kögler als parteiloser Kreisrat fortführen.

Gerd Kögler hat Einzug in Landtag und Bundestag verpasst

Gerd Kögler kandidierte 2021 für den Bundestag. Als Direktkandidat der AfD holte er 11,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er verpasste aber den Einzug in den Bundestag. Bei der Landtagswahl 2018 hatte er eines der besten Ergebnisse für die AfD in Oberfranken geholt. Weil er aber auf dem letzten Platz der Liste aufgestellt war, verpasste er den Einzug in den Landtag.

Der 57-Jährige ist seit 2018 Rektor der Grund- und Mittelschule Oberkotzau (Lkr. Hof). Seine Ernennung zum Schulleiter machte Schlagzeilen. Die Regierung von Oberfranken hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, sich an der Schule politisch nicht zu betätigen.