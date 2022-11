Wunschbaum-Aktion für Bedürftige

Die ökumenische Weihnachtsbaumaktion der beiden christlichen Hochschulgemeinden KHG (Katholische Hochschulgemeinde) und ESG (Evangelische Studierendengemeinde) will auch in diesem Jahr vor Weihnachten bedürftige Menschen unterstützen. An insgesamt zwölf Hochschulstandorten werden 4.500 Wunschkärtchen an Weihnachtsbäume gehängt. Studierende, aber auch Bürgerinnen und Bürger können die darauf notierten Wünsche erfüllen und geben die kleinen Geschenke an Sammelstellen ab.

Auch interessant: Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet am Freitag

Geschenke ab 2 Euro

Die Aktion findet bereits zum 13. Mal statt. Jährlich werden mehr als 1.000 Päckchen abgegeben, heißt es in der Mitteilung der evangelischen und katholischen Kirche in Nürnberg. Insgesamt seien so bereits mehr als 15.000 Weihnachtsgrüße weitergegeben worden. Die Wunschkärtchen werden von den Initiatoren geschrieben und seien bereits ab 2 Euro zu erfüllen.

Den Blick auf Bedürftige richten

"Die Aktion lenkt [..] den Blick auf unterschiedliche soziale Situationen konkret hier in Nürnberg. Schon das Lesen der Wunschkärtchen regt zum Nachdenken über Ungleichheiten und Notsituationen an", erklärt Hochschulseelsorgerin Bettina Hornung. Häufig seien die abgegebenen Geschenke sehr liebevoll verpackt und mit persönlichen Grüßen versehen.

Bedacht werden verschiedene Einrichtungen wie zum Beispiel die Wärmestube, Obdachlosenpensionen, Flüchtlingswohnheime und minderjährige Flüchtlinge. Neu aufgenommen in die Liste wurde der "Notfonds internationale Studierende".

Standorte der Wunschbäume

Die Weihnachtsbäume mit den Wunschkärtchen stehen bis Dienstag, den 13. Dezember, an folgenden Standorten: an der Hochschule für Musik, an der Technischen Hochschule, in der Evangelischen Hochschule, an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät und an zwei Orten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander–Universität (Lange Gasse und Findelgasse), beim Studentenwohnheim Dutzendteich, in der Mensa Insel Schütt, der Jugendkirche LUX und an den Kirchen St. Paul und St. Klara.