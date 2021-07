Wunsch nach Normalität: Impfaktion für Hofer Kinder läuft gut an

Um kurz nach elf Uhr standen die ersten Impfwilligen vor der Hofer Freiheitshalle. Im Impfzentrum für Stadt und Landkreis Hof können sich heute und morgen Schüler ab zwölf Jahren aus der Region gegen Covid-19 impfen lassen.

Wie viele Impfungen es am Abend des ersten Tages der Impfaktion sein werden, lässt sich noch nicht abschätzen – denn zumindest für den ersten Tag ist keine Anmeldung nötig. "Es können 200 oder 2.000 sein, wir lassen uns überraschen. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet", so Andreas Pötzel. Der Internist aus Rehau ist einer der beiden Ärzte, die hier heute impfen.

Impflinge befürchten wegen Delta-Variante erneute Einschränkungen

Bei Eltern, Kindern und Jugendlichen vor Ort stößt die Aktion auf positive Resonanz. Viele sagen, dass sie sich für die Impfung – auch gegen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) – ganz bewusst entschieden hätten. Über den Sinn von Corona-Impfungen bei Kindern sind sich Experten bis heute uneins.

Die Impflinge in Hof erhoffen sich durch die Impfung wieder mehr Normalität in ihrem Alltag, haben allerdings Befürchtungen, dass im Herbst die hochansteckende Delta-Variante wieder zu Schließungen und Quarantäne führen und der Unterricht nicht mehr in Präsenz möglich sein könnte. Aktuell vermeldet die Stadt Hof laut dem Robert Koch-Institut (RKI) mit einem Wert von 21,8 die bundesweit höchste Inzidenz.

Vollständige Corona-Impfung zum Ferienstart

Für die Kinder und Jugendlichen seien aber auch die nahenden Sommerferien ein Argument für eine Impfung. Denn wer sich heute oder morgen hier in Hof impfen lässt, bekommt in drei Wochen bereits die Zweitimpfung – und damit pünktlich für den Urlaub. Am 30. Juli starten in Bayern die Sommerferien.

Geimpft werden die Minderjährigen bei der Aktion in Hof mit dem Impfstoff von Biontech, der für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen ist. Vor Ort wird Eltern und Minderjährigen auch eine umfangreiche Aufklärung angeboten, die meisten Impflinge kommen allerdings schon informiert an.

Impftermin in Hof: 500 Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen

Die Aktion in Hof, bei der auch die Eltern der Schüler sich impfen lassen können, geht morgen weiter. Während heute kein Termin benötigt wird, müssen sich die Schüler für den morgigen Termin im Impfzentrum über ihre Schulen anmelden. Mehr als 500 haben das laut dem Hofer Landrat Oliver Bär bereits getan.

Söder fordert Impfung von Schülern

Im Zuge der Diskussion um eine Impfempfehlung für Schüler hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus (CSU) Söder quasi zeitgleich am Rande eines Termins in Wunsiedel zu dem Thema geäußert: Entgegen aktueller Empfehlungen der Stiko muss aus Sicht von Söder in Bayern zeitnah mit einer flächendeckenden Corona-Impfung für Schüler begonnen werden. "Je später wir mit dem Impfen anfangen, desto weniger Sicherheit gibt es für die Schüler", so Söder. Seine Forderung untermauerte er mit den Empfehlungen zahlreicher Kinder- und Jugendärzte, mit denen er gesprochen habe. Diese würden der derzeitigen Empfehlung der Stiko widersprechen, die eine Impfung für Kinder ab zwölf Jahren nur bei Vorerkrankungen und damit möglichen verbundenen schweren Corona-Verläufen vorsieht.

Ein Anstieg des Infektionsgeschehens durch die Delta-Variante würde Schulen sensibler machen, so Söder weiter. Dort sei das Abstandhalten am schwierigsten einzuhalten und die Zahl der Geimpften wäre nach aktuellem Stand am geringsten. Der Ministerpräsident glaube ohnehin, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Stiko ihre Impfempfehlung wieder anpassen würde. "Ich habe nichts dagegen, die Empfehlungen ernst zu nehmen – aber wir leben in einem Wettlauf mit der Zeit, den wir verantworten müssen."