Wundsiedel macht bei der "Woche des Wasserstoffs Süd" mit

Jedes Jahr gibt es die "Woche des Wasserstoffs". Im Süden Deutschlands findet sie als "Woche des Wasserstoffs Süd" statt. Start ist am heutigen Samstag. Es gibt mehr als 110 Veranstaltungen an 56 Orten. Auch die Stadt Wunsiedel ist mit dabei. Der Energiepark der Stadtwerke Wunsiedel gilt als Leuchtturmprojekt in Sachen Wasserstoff und soll die Energiewende durch die intelligente Vernetzung von Energieerzeugern und Verbrauchern voranbringen.

Ameisen verwerten alles und hinterlassen keinen Abfall

Marco Krasser hatte schon vor vielen Jahren eine Vision. Ein nachhaltiges Energiekonzept, in dem nichts verschwendet wird. Das Vorbild für ein solches System fand der Chef der Wunsiedler Stadtwerke eines Tages im Wald.

"Das Faszinierende am Volk der Ameisen ist, dass sie alles, was sie brauchen, dann auch zu 100 Prozent verwerten. Also, die Ameise hinterlässt keinen Abfall. Sie nutzt jeden Rohstoff zu 100 Prozent." Marco Krasser, Geschäftsführer Stadtwerke Wunsiedel

Aus der Idee ist über 20 Jahre hinweg ein in Deutschland einzigartiges Projekt geworden. Sonnenenergie wird dabei genauso genutzt wie Wind und der Rohstoff Holz, der rund um den Ort in den Wäldern des Fichtelgebirges wächst.

Wasserstoff als alternativer Energielieferant

Am Rande Wunsiedels ist ein Energiepark entstanden. Dort wird vor allem versucht, überschüssige Energie zu speichern und möglichst effizient zu nutzen. Dabei helfen unter anderem Batteriespeicher. Zusätzlich wurde für 20 Millionen Euro ein Elektrolyseur gebaut. Kooperationspartner dabei ist unter anderem Siemens. Mit Hilfe von nachhaltig erzeugtem Strom wird Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Mit dem gewonnenen Wasserstoff können unter anderem Lastwagen bewegt werden. Im September 2022 soll es losgehen. Daneben kann der grüne Wasserstoff unter anderem als Ersatz für Erdgas von der Industrie genutzt werden. - Oder alternativ als Energie-Langzeitspeicher, um dann bei Bedarf in Strom oder Wärme gewandelt zu werden.

Ganzheitliche Nutzung von Rohstoffen für die Energiegewinnung

Zur Gewinnung von regenerativer Energie werden in Wunsiedel auch Holzpellets produziert. Diese bestehen aus getrockneten, gepressten Spänen-Reste aus dem Sägewerk von Wolf-Christian Küspert. Das liegt direkt neben dem Energiepark. Küspert verarbeitet vorwiegend Fichten zu Brettern. Diese haben sehr dünne Stämme, gelten als Schwachholz und sind für die meisten Sägewerke uninteressant. Nicht so für Küspert.

"Je dünner der Baum, desto mehr Reststoff fällt an. Das heißt der Effekt neben einem Pellet-Werk zu sitzen, erhöht sich und für unsere Anwendungszecke, für unsere Kunden ist das Schwachholz perfekt geeignet." Wolf- Christian Küspert, Sägewerks-Besitzer

Völlige Unabhängigkeit als Etappenziel

Holzreste aus dem Wald, die sonst keine Verwendung finden, werden in Biomasseheizkraftwerken verbrannt. Die Abwärme wird für die so genannten "Dorfheizungen" genutzt. Drei davon versorgen über mehrere Biomasse-Heizkraftwerke mittlerweile rund 500 Haushalte in Wunsiedel mit Wärme. Auch das Haus von Johanne Arzberger im Ortsteil Schönbrunn. Die 77-Jährige profitiert vor allem finanziell von der nachhaltigen Energieversorgung.

"Mein heißes Wasser und alles, das wird mir frei Haus geliefert. Und zwar jetzt auch noch mit einer Garantie für die nächsten zwei Jahre." Johanne Arzberger, Schönbrunn

Der Wunsiedler Weg hat ein großes Etappenziel: In wenigen Jahren sollen sowohl die Bürger als auch Industrie und Wirtschaft völlig unabhängig von fossilen Brennstoffen mit erneuerbarer Energie versorgt werden.