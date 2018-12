Wundkongress in Nürnberg mit rund 1.500 Teilnehmern

Vorgestellt wird beispielsweise ein völlig neuer Wundverband aus Fischhaut. Diskutiert werden auch Probleme, die auftreten können, wenn bei terroristischen Anschlägen eine große Menge von Wunden versorgt werden müssen. Darüber hinaus werden neue Versorgungsmethoden von Brandwunden bei Kindern besprochen.

Nürnberger Wundzentrum einzigartig

Nürnberg ist als Medizinstandort für den Wundkongress besonders geeignet. Das Wundzentrum am Klinikum Nürnberg ist in Deutschland bis heute einzigartig, heißt es in einer Mitteilung der Kongressveranstalter.