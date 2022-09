Wunderschönes Franken: Landschaft von oben als abstrakte Kunst

Im Morgengrauen, im Herbstnebel und im sommerlichen Abendlicht sind Oliver Heinl und Harald Jotz-Munique gemeinsam losgezogen. Etwa 50 Mal waren sie zu allen Jahreszeiten in den vergangenen Jahren im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen unterwegs. An verschiedensten Stellen ließen sie ihre Drohne steigen und waren fasziniert von den Aufnahmen. Von oben sieht die Welt ganz anders aus. Die schönsten der insgesamt rund 1.700 Fotos aus der Luft sind jetzt in einem Bildband mit dem Titel "drauf nunder gschaud" veröffentlicht.

Landschaft von oben – wie abstrakte Kunst

Von oben werden schnöde Äcker und Wiesen zu Kunstwerken. Gestreifte und sogar karierte Muster ergeben sich aus verschiedenen Braun- und Grüntönen. Traktorreifen haben die Felder strukturiert, die Beschaffenheit des Bodens, die Jahreszeit und das Tageslicht mischen die Farbpalette. Rapsfelder, Kirschbaumreihen und sogar ein Steinbruch entfalten von oben eine ganz eigene Schönheit. "Manche Fotos sehen aus wie impressionistische Gemälde", sagt Oliver Heinl. Frühling, Sommer, Herbst und Winter geben die Farben vor. Von Schneeweiß über Karibik-grün am Brombachsee bis zum Sonnengelb des sogenannten Gelben Bergs am Hahnenkamm.

Fotografen mit neuer Leidenschaft: Drohnenfotos

Aus einer Laune heraus haben Oliver Heinl und Harald Jotz-Munique im Juni 2018 die Drohne zum ersten Mal über einen Acker fliegen lassen. Die Bilder zeigten interessante Bodenwellen. "Da haben wir Lunte gerochen", sagt Oliver Heinl. Man müsse die Drohne nur zehn Meter hochfliegen lassen, schon ändere sich die Ansicht grundlegend. "Das was man meint, zu kennen, ist aus der Luft eine komplett andere Welt", sagt er. Die Farben leuchten anders. "Es war jedes Mal aufs Neue faszinierend, wie schön diese Landschaft ist."

Wunderschöne Bilder bringen Leichtigkeit und Weite

Die Faszination hatte in Kürze auch Oliver Heinls Frau erfasst. Sie arbeitet als Grafikerin und Texterin. "Mir ging beim Anschauen dieser Bilder richtig das Herz auf", sagt Nicole Leopold. "Ich habe gemerkt, wie plötzlich mehr Luft zum Atmen da ist." Aufgrund dieser Erfahrung sei die Idee entstanden, die Drohnenfotos als Bildband in ihrem eigenen Verlag herauszugeben. Nicole Leopold strukturierte die Kapitel und trug Informationen zusammen. Dabei ist sie auf jede Menge interessanter Geschichten gestoßen.

Grüne Kreise auf überschwemmter Fläche: Hügelgräber

Dass die Römer in Weißenburg eines ihrer bedeutendsten Militärlager hatten, ist bereits bekannt. Allerdings muss die Gegend auch viele Jahrhunderte vor Christus dicht besiedelt gewesen sein. Eine der Aufnahmen zeigt grüne Kreise auf blauer Fläche. "Das sind Hügelgräber der Hallstatt-Zeit auf einer von der Altmühl überschwemmten Wiesenfläche bei Windsfeld", sagt Nicole Leopold. Es sind diese ungewöhnlichen Ansichten, die den Betrachter des Bildbandes zum Staunen bringen. Das Buch mit 280 Seiten ist im Oliver Heinl Verlag erschienen. Der Titel "drauf nunder gschaud" ist fränkisch für "von oben hinuntergeblickt" und zeigt Frankens südlichsten Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen aus der Luft.