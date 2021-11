"Wüstes Feld" hinterlassen: Hof beschuldigt Baufirma

"Sichtbar wüstes Feld", "völlig ungesichert hinterlassenes Gelände" und ein "Parkplatz, der zu einer einzigen Stolperfalle geworden ist" – so beschreibt die Stadt Hof den aktuellen Zustand des Areals, auf dem das Ausweichquartier für das Theater Hof gestanden hatte, als dieses saniert wurde. Dieser Parkplatz sei in den nächsten Monaten nicht mehr nutzbar, die Stadt Hof sieht die Schuld dafür bei der Firma Spantech. Die war für den Auf- und Abbau des Ausweichquartiers verantwortlich.

Juristische Auseinandersetzungen zwischen Stadt Hof und Spantech

Mit der belgischen Firma Spantech führt die Stadt Hof schon seit über einem Jahr juristische Auseinandersetzungen. Beim Bau des Ausweichquartiers "Schaustelle" auf dem Theaterparkplatz gab es seit dem Frühjahr 2020 immer wieder Verzögerungen. Auch deshalb hat die Stadt Hof von den vereinbarten 1,4 Millionen Euro nur rund die Hälfte an das Unternehmen bezahlt.

Die ausstehenden Gelder will die belgische Firma per Gerichtsbeschluss einfordern und hat inzwischen Klage beim Landgericht Hof eingereicht. Diese Klage lasse man aktuell anwaltlich prüfen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Hof.

"Kein Service, kein Geld": Baufirma weist Schuld von sich

Angesprochen auf die jüngsten Anschuldigungen der Stadt Hof sieht man die Lage bei Spantech naturgemäß etwas anders: Die Vorwürfe könne er nicht bestätigen, sagte Sjors van Vorstenbos. "Das war ein Parkplatz. Und es ist immer noch einer", so der Geschäftsführer auf BR-Nachfrage. "Wenn ein Stein schief liegt, tut mir das Leid – aber wenn man seine Rechnungen nicht bezahlt, bekommt man auch keinen Service." Für Van Vorstenbos ist das Kapitel Hof ohnehin schon längst abgeschlossen. Er wolle keinen Fuß mehr in diese Stadt setzen, sagte er – außer zur Gerichtsverhandlung.