Würzburgs ukrainische Partnerstadt Lwiw steht unter Beschuss

Bis vor Kurzem war Lwiw (Lemberg) in der West-Ukraine vor allem Zufluchtsort für etwa 200.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, deren Städte und Regionen im Osten des Landes schon von russischen Truppen angegriffen worden waren. Jetzt wird die Stadt Medienberichten zufolge seit Anfang der Woche erneut angegriffen.

Tote und Verletzte in Würzburgs Partnerstadt Lwiw

Bürgermeister Adriy Sadowy twitterte am Montag, dass sieben Zivilisten bei den Angriffen gestorben seien. Außerdem seien elf Menschen verletzt worden. Darunter sei auch ein dreijähriger Junge, der mit seiner Mutter erst kürzlich aus Charkiw geflohen war.

Schon am 18. März gab es einen Angriff, bei dem allerdings niemand verletzt wurde.

Städtepartnerschaft Lwiw-Würzburg gerade erst beschlossen

In Würzburg blickt man mit Entsetzen nach Lwiw. Vor gut drei Wochen hatte der Stadtrat beschlossen, mit Lemberg eine Städtepartnerschaft einzugehen und sie mit 200.000 Euro für humanitäre Hilfe zu unterstützen. Die Unterstützung soll in dieser Woche Lemberg erreichen.

Urkunden noch nicht unterzeichnet, aber Gespräche

Die Urkunden für die Städtepartnerschaft sind noch immer nicht unterzeichnet. Im International Office der Stadt Würzburg vermutet man, dass Lembergs Verwaltung aktuell anderes zu tun habe. In der Woche vor Ostern noch haben sich Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU), Lembergs Bürgermeister und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Würzburger International Office in einer Videoschalte getroffen und über gemeinsamen Ideen als Partnerstädte gesprochen.

Lwiws Bürgermeister dankt Stadt Würzburg

"Thank you Christian Schuchardt and the whole community of the city for your support", twitterte Bürgermeister Sadowy daraufhin. In Würzburg hoffen die Verantwortlichen, dass bald persönliche Gespräche möglich sind, um gemeinsame Projekte anzugehen.

Würzburg hat schon lange Beziehungen in die Ukraine

Mit Lwiw bestehen nach Angaben der Stadt Würzburg bereits seit mehreren Jahren Kontakte auf Verwaltungsebene. So habe 2017 Oberbürgermeister Christian Schuchardt seinen Amtskollegen Andriy Sadowy in der 730.000-Einwohner-Stadt Lwiw getroffen. Außerdem gibt es drei Partnerschaften der Universität Würzburg mit Hochschulen in Lwiw.

Auch Kontakte mit Luzk aufgebaut

Im März sei ebenfalls Kontakt von Würzburg nach Luzk in der Ukraine entstanden. Dort leben etwa 210.000 Menschen. Die Stadt liegt 150 Kilometer nordöstlich von Lwiw. Auf Vermittlung einer städtischen Mitarbeiterin gab es nach Angaben der Verwaltung ein Gespräch zwischen Christian Schuchardt und seinem Amtskollegen Ihor Polischtschuk aus Luzk.