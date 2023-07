Würzburgs Stadtkämmerer stimmt Compliance-Prüfung zu

Aufgrund von Medienberichten über seine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft ist Würzburgs Stadtkämmerer Robert Scheller in die Kritik geraten. In einer Stadtratssitzung am Donnerstag hatte er sich nun zu seinen Geschäften als Unternehmer in Würzburg geäußert. Vorausgegangen war der Stellungnahme ein Artikel der Main-Post, in dem die Frage aufgeworfen wurde, ob Scheller möglicherweise private und dienstliche Interessen vermischt habe. Denn als Stadtkämmerer kauft und verkauft er Immobilien im Auftrag der Stadt. Schellers 2001 gegründetes Unternehmen agiert in derselben Branche und hat dieselben Geschäftspartner wie die Stadt. Recherchen der Main-Post zufolge würden einige Grundstückskäufe den Eindruck der Interessenskollision erwecken.

Compliance-Prüfung soll mögliche Interessen-Kollision untersuchen

Ob ein Compliance-Verstoß vorliegt, der Finanzreferent also persönliche Vorteile für sein Unternehmen aus seiner Position bei der Stadt gezogen hat, soll jetzt auf eigenen Wunsch Schellers überprüft werden: "Bei abgeschlossenen Vorgängen ist eine solche Compliance-Prüfung nach wie vor noch möglich und würde die bisherige Unterlassung heilen können. Eine solche will ich veranlassen", sagte der Kämmerer vor Beginn der Stadtratssitzung.

Scheller betonte allerdings im anschließenden Gespräch mit den Stadtratsmitgliedern, dass die allermeisten Geschäfte unabhängig von den Käufen und Verkäufen der Stadt laufen würden und keinerlei Berührungspunkte hätten. Zudem hätten die meisten Käufe oder Verkäufe vor seiner Zeit als Stadtkämmerer stattgefunden, nämlich als er noch persönlicher Referent der damaligen Oberbürgermeisterin war (ab 2002) oder Sozialreferent (ab 2005). Finanzreferent ist Scheller seit 2014.

Einheitliches Vorgehen soll künftig für mehr Transparenz sorgen

Dennoch forderten einige Mitglieder des Stadtrats mehr Einheitlichkeit in Situationen wie diesen. Denn wie in seiner Stellungnahme dargestellt, habe Scheller bei den sechs verschiedenen Geschäften, auf die sich die Main-Post auch teilweise bezieht, je unterschiedlich agiert: Bei einem Kauf habe er die Mitglieder des Ferienausschusses per Mail informiert, bei einem anderen Kauf informierte Scheller den Fachbereichsleiter Immobilienmanagement über seine persönliche Betroffenheit, bei einem weiteren Erwerb informierte er den Ältestenrat. "Das ist nicht besonders systematisch", kritisierte Grünen-Stadträtin Karin Miethaner-Vent. "Ich erwarte eine größtmögliche Transparenz und ein einheitliches Vorgehen." Scheller erwiderte, er habe jeweils der differenzierten Situation entsprechend gehandelt, weil die sich stark voneinander unterschieden hätten, seien verschiedene Vorgehensweisen angemessen gewesen.

Stadtkämmerer beteuert, keine Vorteile genutzt zu haben

Der Stadtkämmerer erkenne die Notwendigkeit der Transparenz, wolle aber nochmals betonen, dass er "zu keiner Zeit Vorteile gewährt bekommen oder Vorteile gewährt" habe. Er habe auch keinen Wissensvorsprung genutzt, um ein Grundstück zu erwerben. Robert Scheller hatte sich sein Unternehmen (gegründet 2001) nicht als Nebentätigkeit genehmigen lassen, was aber rechtlich auch nicht nötig sei. Das habe der Jurist "selbstverständlich rechtlich geprüft": Sein Unternehmen sei eine private Gesellschaft zur Verwaltung des familiären Vermögens ihrer Gesellschafter. "Wir sind weder als Makler oder Bauträger tätig", sondern "private Bestandshalter", betonte Scheller am Donnerstag.

Angelegenheit lässt "Geschmäckle vermuten"

SPD-Stadtrat Alexander Kolbow sagte, dass der Main-Post Artikel ein "Geschmäckle vermuten lässt" – Schellers Stellungnahme allerdings ein anderes, differenziertes Licht auf die Sache werfe. "Sie haben sich um Transparenz bemüht", so Kolbow. Er würde sich in Zukunft einen Compliance-Bericht wünschen, um Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen. Dem pflichtete Grünen-Stadträtin Silke Trost bei und appellierte an den Finanzreferenten, auf die Mitarbeitenden im Haus zuzugehen, offen mit dem Thema umzugehen – jetzt, wo es ohnehin in der Welt sei – "weil sich schon einige immer mal wieder die Frage stellen müssen: Darf ich den Bocksbeutel annehmen? Oder ist das Korruption?" Die städtische Dienstanweisung zur Korruptionsprävention zählt neben Geld auch Sachwerte unter "Vorteile", die nicht angenommen werden dürfen. Ausnahme seien "geringwertige Aufmerksamkeiten" bis zu einer Wertgrenze von 20 Euro.

Nachvollziehbarkeit besonders wichtig

ÖDP-Stadtrat Raimund Binder nahm die Diskussion zum Anlass an die Notwendigkeit von Transparenz in der Politik zu erinnern: "Der Kern ist – damit geht diese Sache hier weit über einen Referenten, über einen Oberbürgermeister, auch über einen Stadtrat hinaus – es geht ums Vertrauen der Bevölkerung."

Stadt hat bereits Anti-Korruptions-Verordnung erlassen

Um Verdächtigungen von vornherein auszuschließen, schreibt die Dienstanweisung der Stadt Würzburg zur Korruptionsprävention folgendes vor: "Jeder Anschein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Würzburg für persönliche Vorteile im Zusammenhang mit ihrer Aufgabenerfüllung empfänglich sein können, muss deshalb wirksam vermieden werden." Deshalb sollte der Vorgesetzte oder Compliance-Beauftragte über eine mögliche Kollision von Privatinteressen mit Dienstpflichten informiert werden. Als Beispiel für korruptionsgefährdete Bereiche in der Verwaltung ist in der Dienstanweisung konkret die "Vergabe von Aufträgen aller Art" genannt.