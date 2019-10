Würzburgs schönste Straßenbahn gesucht

Der Wettbewerb um die schönste Straßenbahn in Würzburg hat begonnen: Ab heute können die Würzburger für die Straßenbahn abstimmen, die ihnen am besten gefällt. Entscheidend ist allein der persönliche Geschmack, sagt WVV-Pressesprecher Jürgen Dornberger. Auf der Webseite der WVV befinden sich Fotos aller teilnehmenden Straßenbahnen. Hier kann einfach und bequem abgestimmt werden. Die Straßenbahn, die die meisten Stimmen erhält, wird mit dem Titel und einem Siegel "Straba Award Gewinner" gekürt: Sie ist dann für zwei Jahre offiziell die schönste Straßenbahn in Würzburg.

Abstimmung läuft bis November

Den Wettbewerb um die schönste Würzburger Straßenbahn gibt es seit mehr als 15 Jahren. Unter allen Einsendern verlost die WVV verschiedene Preise. Der Hauptpreis ist eine Fahrt mit dem Würzburger "Schoppen-Express" im Wert von über 365 Euro. Abgestimmt werden kann bis zum 3. November.