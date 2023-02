Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt besucht ukrainisches Lwiw

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine reist der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) in die zukünftige Partnerstadt Lwiw. In der Stadt im Westen der Ukraine trifft er unter anderem seinen Amtskollegen, den Bürgermeister Andrij Sadowyj. Bereits am Mittwoch reiste Schuchardt über Krakau und die Grenzstadt Przemyśl in Richtung Lwiw. Aus Sicherheitsgründen war nur ein kleiner Personenkreis in die Reisepläne eingeweiht.

Langjährige Beziehungen mit der Ukraine

Ende März 2022 hatte der Würzburger Stadtrat beschlossen, eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Lwiw aufbauen zu wollen. Schon seit mehreren Jahren bestehen mit Lwiw Kontakte auf Verwaltungsebene. Bereits 2017 hatte sich Schuchardt mit seinem Amtskollegen Sadovyi in Lwiw getroffen. Außerdem gibt es Partnerschaften der Universität Würzburg mit Hochschulen in Lwiw. Voraussichtlich werden die entsprechenden Urkunden bei Schuchardts aktuellem Besuch unterschrieben, teilt ein Mitarbeiter der Stadt auf Nachfrage mit.

Städtefreundschaft mit Luzk

Neben der Städtepartnerschaft hatte der Würzburger Stadtrat vor knapp einem Jahr auch eine Städtefreundschaft mit der Stadt Luzk einstimmig beschlossen. Bei einer Städtefreundschaft handelt es sich um eine schwächere Form der Städtepartnerschaft. Oft beziehen sie sich diese vorerst nur auf einzelne gemeinsame Projekte. In Luzk leben etwa 210.000 Menschen, die Stadt liegt 150 Kilometer nordöstlich von Lwiw.