Würzburgs OB-Wahl: Heilig und Roth-Jörg in Stichwahl

Drei Frauen und ein Mann gingen in Würzburg ins Rennen um das Oberbürgermeisteramt: Martin Heilig (Grüne), Judith Roth-Jörg (CSU), Claudia Stamm (parteilos) und Eva von Vietinghoff-Scheel (SPD). Übrig geblieben sind zwei: Am Ende gab es keinen klaren Sieger, aber ein enges Duell um den zweiten Platz, der für die Stichwahl reicht.

Martin Heilig holt knapp 40 Prozent aller Stimmen

Von Anfang an war der grüne Balken im Diagramm der Stimmauswertung der höchste. Als einziger Kandidat holte er mehr Stimmen in den Wahllokalen als über die Briefwahl. Zeitweise lag sein Wert bei über 40 Prozent, am Ende standen 39,6 Prozent Buche. "Die Linie des Brückenbauens, des überparteilich Wirkens, des Gemeinsamkeiten Betonens hat sich, glaube ich, ausgezahlt", sagte Heilig dem BR.

Für die Stichwahl am 18. Mai hofft der Grünen-Politiker nun auf die Unterstützung der Wähler, die im ersten Wahlgang noch für Claudia Stamm und Eva von Vietinghoff-Scheel gestimmt haben. Auf dem Vorsprung von fast 16 Prozentpunkten gegenüber Judith-Roth Jörg will sich Martin Heilig nicht ausruhen: "In Würzburg muss man aufpassen. Es gab in der Vergangenheit auch schon Situationen, wo man nach dem ersten Wahlgang gedacht hat, das ist schon gelaufen und es ist dann anders ausgegangen und deswegen geht es morgen weiter."

Enges Rennen um zweiten Platz

Hinter Martin Heilig war die Wahl durchgehend eng. Der schwarze Balken von Judith Roth-Jörg (CSU) und der lilafarbene von Claudia Stamm wuchsen im gleichen Tempo, stets mit einem leichten Vorteil für Roth-Jörg. Der sollte auch bis zum Ende halten. Mit 23,9 Prozent zu 22,6 Prozent – also nicht einmal 700 Stimmen Vorsprung – sicherte sich Judith Roth-Jörg den Platz neben Martin Heilig in der Stichwahl.

"Das Etappenziel, Stichwahl, ist erreicht und darüber freue ich mich sehr", so Roth-Jörg. Sie wolle nochmal Wähler für die Stichwahl mobilisieren und motivieren. "Auch vielleicht nochmal Wähler, die jetzt zu Hause geblieben sind, weil die Wahlbeteiligung ist ja nicht so überragend." Die Wahlbeteiligung lag mit 52,2 Prozent etwas unter der Quote von 2020.

Die Neuen gehen leer aus

Mit Martin Heilig und Judith Roth-Jörg stehen zwei bekannte Gesichter aus der Würzburger Lokalpolitik in der Stichwahl. Heilig ist amtierender 2. Bürgermeister der Stadt Würzburg, Roth-Jörg amtierende 3. Bürgermeisterin.

Claudia Stamm, die ohne Partei angetreten ist und die Stichwahl knapp verpasst hat, zeigte sich nach der Auszählung nicht unglücklich: "Ich bin dankbar. Es war eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung mit einem engagierten kleinen Team. Wir haben viel gestemmt." Ob sie sich weiter in der Würzburger Kommunalpolitik engagieren wird, stehe noch nicht fest.

Ebenfalls neu im Würzburger Rathaus wäre Eva von Vietinghoff-Scheel gewesen. Sie erhielt 14 Prozent der Stimmen. Für sie eine Grundlage zum Aufbauen: "Auf jeden Fall werde ich der Stadt und werde ich der SPD erhalten bleiben. Und immer, wenn ich gebraucht werde, werde ich zur Stelle sein."

Amtlich soll das Wahlergebnis laut einer Sprecherin der Stadt erst morgen früh sein. Die Stichwahl zwischen Martin Heilig (Grüne) und Judith Roth-Jörg (CSU) findet am 18. Mai statt.