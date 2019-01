Würzburgs OB erschüttert über Tod des Bürgermeisters von Danzig

Auf seiner Facebook-Seite hat Schuchardt gestern Abend eine persönliche Erklärung veröffentlicht, die mit den Worten schließt: "Das macht einen wirklich fertig. Reichen Altena und Köln nicht? Was soll das? Und wo soll das hinführen?"

Seinen durch eine Messerattacke getöteten Kollegen habe er vor zwei Jahren in der Vatikanischen Akademie der Wissenschaften kennengelernt, bei einer europäischen Diskussion zur Flüchtlingsthematik. Er habe mehrere Pausen mit Adamowicz verbracht, so Schuchardt. Seine Eindrücke von dem Danziger Stadtoberhaupt beschreibt Schuchardt so:

„Ein großer Mann, der mutig wie seine Warschauer Kollegin seine Rede damit begann, dass er sagte, dass er sich für sein Land bezogen auf Demokratie und auf den Umgang mit Flüchtlingen schäme. Vor ihm und seiner Haltung kann man sich nur angesichts des Opfers, das er gebracht und zu dem er nun wurde, in größtem Respekt verneigen.“ Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt über Pawel Adamowicz

Kondolenzschreiben für Pawel Adamowicz

Schuchardt kündigte an, ein persönliches Kondolenzschreiben nach Danzig zu schicken. Der 53-jährige Pawel Adamowicz ist am Montag nach einem Messerangriff im Krankenhaus verstorben. Er war bei einer öffentlichen Wohltätigkeitsveranstaltung von einem Angreifer niedergestochen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes.