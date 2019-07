Würzburgs Landrat Nuss gegen B26n im Landkreis Würzburg

Er habe aus einer Pressemitteilung erfahren, dass das Bundeverkehrsministerium die Planung der B26n westlich von Würzburg genehmigt hat und deshalb dem bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) einen Brief geschrieben, um zu erfahren, ob diese Genehmigung vorliegt.

Landrat droht, Rechtsmittel einzulegen

Falls dem so ist, würde das Landratsamt rechtliche Mittel in Betracht ziehen. Beim Bau der B26n in drei Abschnitten mit insgesamt 60 Kilometern Länge und geschätzten Baukosten von etwa 260 Millionen Euro sind die Meinungen der Anlieger-Gemeinden geteilt. In der aktuellen Diskussion geht es um den Verlauf der Bundesstraße im 3. Bauabschnitt. Würzburgs Landrat Eberhard Nuß bevorzugt die Strecke Werneck – Karlstadt – Lohr – Marktheidenfeld/Altfeld. Dies sei der ganz natürliche Bogen der Magistrale. Den Verlauf der Straße durch den Landkreis Würzburg bis nach Helmstadt ergibt für Ihn keinen Sinn. Fünf Beschlüsse im Kreistag würden seinen Standpunkt unterstützen, so Nuß.

Bau startet frühestens 2021

Mit dem ersten Bauabschnitt zwischen Arnstein und Müdesheim soll es frühestens 2021 losgehen, mit einer Bauzeit von drei Jahren. Im Anschluss soll die Trasse bis Karlstadt weitergebaut werden. Hintergrund: Die B26n - einst als autobahnähnlich mit vier Spuren geplant vom Autobahnkreuz Werneck bis zur A3 bei Helmstadt – steht im jetzigen Entwurf nur noch als ein zweistreifiger Ausbau mit Überholstrecken bis Karlstadt im vordringlichen Bedarf. Der zweite Abschnitt von Karlstadt bis zur A3 bei Helmstadt (26,2 km) steht unter "weiterer Bedarf mit Planungsrecht".