Würzburgs Hilfsorganisationen bereit für Flüchtlinge aus Ukraine

Lorenz Böck vom Malteser Hilfsdienst steht vor den riesigen Vorratsregalen der Hilfsorganisation und zählt all die Dinge auf, die von Nöten sind, um Geflüchteten aus der Ukraine möglichst schnell handeln zu können: "Wir haben 500 Feldbetten, circa 250 Decken, Einweg oder Mehrweg. Wir haben Wärmebehälter für Essen und Getränke." Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind bereits mehr als eine halbe Million Menschen aus ihrem Heimatland geflohen. In Absprache mit der Stadt Würzburg arbeiten die Malteser derzeit an Einsatzkonzepten für Geflüchtete, die aus der Ukraine in die Stadt kommen.

Hilfsorganisationen in Erwartungshaltung

Die anstehende Arbeit teilen verschiedene Hilfsorganisationen zwischen Stadt und Landkreis Würzburg auf. So unterstützen der Malteser Hilfsdienst und die Johanniter-Unfall-Hilfe in der Stadt Würzburg. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) helfen Geflüchteten im Landkreis Würzburg.

Der Malteser-Hilfsdienst befinde sich im täglichem Austausch mit der Stadt Würzburg, um sofort handeln zu können. Genaue Pläne, wo und wann die Hilfsorganisationen zum Einsatz kommen, gebe es von Seiten der Stadt jedoch noch nicht, sagt der stellvertretende Leiter der Malteser-Einsatzdienste Lorenz Böck.

Vorbereitungen für die Versorgung von Geflüchteten

Auch die DLRG bereitet sich auf die Ankunft der Geflüchteten vor, erklärt Einsatzleiter Christoph Graf-Hadry. Es gebe in Stadt und Landkreis Würzburg zum Beispiel einen Lenkungsausschuss, bei dem der DLRG vertreten sei und konkrete Planungen laufen. Geplant werde vor allem, welche Unterkunft-Möglichkeiten in der Umgebung aufzufinden seien, so Graf-Hadry.

Erfahrungswerte von 2015 können jetzt helfen

Graf-Hadry sagt, dass die Erfahrungen von 2015 jetzt helfen können. Damals betreute die DLRG Geflüchtete unter anderem mit Sanitätern. Auch die anderen Hilfsorganisationen sind überzeugt, durch die Erfahrungswerte aus der Migrationskrise von 2015 zu profitieren und sehen sich nun besser vorbereitet.

Corona-Pandemie als Herausforderung

Eine besondere und bisher nicht dagewesene Herausforderung in der Aufnahme von Geflüchteten stelle laut Graf-Hadry die Corona-Pandemie dar. Die Planung müsse im Einklang mit Hygienekonzepten stattfinden: "Das heißt zum Beispiel, dass alle Geflüchteten erstmal mit einem Coronatest getestet werden müssen, bevor sie in die Unterkunft können.", so der Einsatzleiter der DLRG.

Hilfsorganisationen arbeiten Hand in Hand

Auch die Johanniter und der BRK stehen sowohl in engem Austausch mit Stadt und Landkreis Würzburg, als auch mit den jeweils anderen Hilfsorganisationen. Sohrab Taheri-Sohi, Pressesprecher des Bayerischen Roten Kreuzes, erklärt in einem Telefongespräch mit dem BR, dass sich das BRK in Erwartungshaltung befinde und derzeit Einsatzkonzepte ausarbeite. Die Erfahrung von 2015 habe gezeigt, dass der Vorlauf meist sehr kurz sei und schnell gehandelt werden müsse, sobald die Geflüchteten ankommen.

Freude über Solidarität

Taheri-Sohi freute sich über die hohe Solidarität in Bayern und über die vielen Anfragen, wie man als Privatpersonen helfen könne. Allerdings werden von Seiten der Hilfsorganisationen keine Sachspenden benötigt, so der Pressesprecher der BRK. Diese Aussage treffen alle vier genannten Hilfsorganisationen. Sachspenden seien laut Taheri-Sohi derzeit "eher hinderlich als förderlich".

Geldspenden notwendig

Jedoch sind Geldspenden von Nöten, mit denen gezielte Hilfen auf den Weg gebracht werden könnten. Die Hilfsorganisationen bieten dafür online die Möglichkeit an, Geld zu schicken oder zu überweisen:

Wohnungen für Geflüchtete in Würzburg gesucht

Laut Landratsamt Würzburg gebe es abseits der Hilfsorganisationen noch mehr Möglichkeiten auszuhelfen. Derzeit wird nach Wohnungen gesucht, in denen Geflüchtete unterkommen können. Dabei sei egal, ob die Wohnung leer stünde oder die Geflüchtete mit den eigentlichen Bewohnern unterkommen würden. Außerdem werden dringend Bürger gesucht, die die ukrainische Sprache beherrschen, um Sprachvermittlungsangebote zu schaffen. Bürger können sich hierfür per Mail oder Telefon direkt beim Landratsamt melden.