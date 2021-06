Würzburgerin wegen Taubenfütterns vor Gericht

Eine 61-jährige Würzburgerin füttert nach eigenen Angaben seit zwölf Jahren regelmäßig die Stadttauben in Würzburg. Sie ist politisch aktiv und setzt sich unter anderem für Tierrechte ein. Doch das Füttern ist eigentlich nicht erlaubt. Die Frau wurde im September 2019 und im Januar 2020 von Mitarbeitern des Ordnungsamts ertappt.

Grundsatzurteil angestrebt

Weil die Tierrechtsaktivistin die Bußgelder von jeweils 100 Euro nicht zahlen wollte, muss sie sich jetzt vor dem Würzburger Amtsgericht verantworten. Die Würzburgerin strebt mit dem Prozess ein Grundsatzurteil an, das auch für andere Städte gelten soll, in dem ein Fütterungsverbot für Tauben herrsche. Ihrer Meinung nach leiden die Tauben unter dem Fütterungsverbot, was wiederum ein Verstoß gegen den im Grundgesetz verankerten Tierschutz darstelle.

Fütterung nur in städtischen Taubenhäusern

Um die Taubenpopulation einzudämmen, ist in Würzburg -wie auch in vielen anderen bayerischen Städten- das Füttern von Stadttauben seit 2009 verboten. Gefüttert werden die Vögel in drei Taubenhäusern und vier Taubentürmen der Stadt, in denen auch ihre gelegten Eier gegen Attrappen ausgetauscht werden.

"Vor Hungertod bewahren"

Laut der Würzburger Tierschützerin werden die Vögel in den Taubentürmen aber nicht ausreichend versorgt. Gegenüber dem BR erklärte die 61-Jährige, es sei ihr deshalb "ein elementares Anliegen, die Tauben zu füttern. Ich bewahre sie so vor Krankheiten und dem Hungertod."

Würzburg besteht auf "Vollfütterung"

Diese Anschuldigung weist die Stadt Würzburg zurück und verweist auf ihr seit 1980 existierendes Taubenprojekt. "In den Schlägen werden die Tiere regelmäßig mit artgerechtem Futter, 50 Gramm pro Taube täglich, versorgt. Somit findet dort eine sogenannte Vollfütterung statt", erklärt Pressesprecher Georg Wagenbrenner auf Anfrage des BR. Durch eine amtstierärztliche Versorgung und die Vereinbarung mit diversen tierärztlichen Einrichtungen werde eine umfassende Versorgung der verletzten und kranken Tauben gewährleistet.

Renommierter Rechtsanwalt vertritt Tierschützerin

Vor Gericht vertreten wird die Würzburgerin von dem international renommierten Anwalt für Natur-, Umwelt- und Tierschutzrecht, Eisenhart von Loeper. Der 80-Jährige hat sich unter anderem für das Verbot von Käfighennen in Legebatterien und die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz eingesetzt. Von Loeper, Träger des Bundesverdienstkreuzes, betonte gegenüber dem BR: "Es empört mich, dass jene, die jetzt für Not leidende Tiere engagiert sind, gleichwohl mit Bußgeldern verfolgt werden und Gerichte nicht endlich dem Mitgefühl und Gewissen für Tiere ihren Respekt erweisen."

Das Urteil soll am Ende des Verhandlungstags gesprochen werden.