Würzburgerin sammelt Spenden für Flutopfer in NRW

Seit sechs Wochen sammeln Heike Henn und ihr Mann Sachspenden für Wißkirchen – einen Ort zwischen Köln und Bonn, der von der Flut stark betroffen war. Die Schadensbilanz dort: Verheerend – viele haben alles verloren. Aufräumen und wieder aufbauen steht hier auf der Tagesordnung.

Mit Plätzchen fing alles an

Als Heike Henn das Ausmaß der Katastrophe sah, war ihr sofort klar, dass sie helfen möchte. "Zuerst wollte ich Plätzchen backen, das müsste ich doch irgendwie hinkriegen", sagt die Würzburgerin. Doch seit sechs Wochen hat Sie einen direkten Kontakt zu Betroffenen und entschied sich kurzerhand um. "Ich habe meine Hilfe angeboten und sofort nachgefragt, was vor Ort benötigt wird – so entwickelte das sich immer weiter", so Heike Henn.

Auch Handwerker sind gefragt

"Wir sammeln Lebensmittel, Elektro-Kleingeräte, Werkzeuge, Kleidung, Kindersachen […] alles, was gebraucht wird", sagt Heike Henn, während sie alles fein säuberlich in Kisten packt und sortiert. Doch Sachspenden seien nur ein kleiner Teil, denn die meisten Häuser seien noch nicht renoviert oder aufgebaut, fährt Sie fort. "Die Leute vor Ort suchen dringend Handwerker", beteuert Henn. Hier gäbe es einen großen Engpass.

Übergabe der Spenden

Eine Übergabe der gespendeten Sachen ist für das erste Adventswochenende geplant. Heike Henn freue sich auf ein persönliches Kennenlernen vor Ort. Mit vielen Betroffenen telefoniert sie täglich: "Ich bin immer wieder überrascht, wie offen mir die Menschen gegenübertreten. Ich habe viele schöne Gespräche und wenn ich jemanden anrufe, dann habe ich nie das Gefühl, dass es sich um einen fremden Menschen handelt", schwärmt die Würzburgerin.

Die Flutkatastrophe

Beim Jahrhundert-Hochwasser 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen starben allein an der Ahr mindestens 133 Menschen. Zwischen dem 14. und 17. Juli wurden in der betroffenen Region Pegelstände von bis zu sieben Metern erreicht. Die Aufräumarbeiten dauern an, mancherorts hat bereits der Wiederaufbau begonnen.