Würzburgerin erfüllt sich Lebenstraum mit Bäckerlädle

Nur drei Personen, mehr dürfen im Moment nicht gleichzeitig ins Bäckerlädle in der Rotkreuzstraße von Würzburg, so klein ist das Geschäft. Wer aber die wenigen Meter von der Eingangstüre bis zur Theke mit den Backwaren zurückgelegt hat, ist bereits an einem vielseitigen Warensortiment vorbeiflaniert. Angefangen bei den Waschmitteln und Hygieneartikeln über Batterien, Mausefalle und Grablichtern, Sekt, alkoholfreien Getränken, frischem Obst und Gemüse, der kleinen Gefriertruhe mit Tiefkühlkost bis hin zu den Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Milch und Zucker.

Offenes Ohr für die Kundschaft

Rosalinde Schraut schmeißt ihren Laden in der Äußeren Pleich, so heißt das Wohnviertel, allein - meistens zumindest. Das heißt, sie räumt nicht nur morgens die frischen Backwaren ein und steht hinter der Theke, sondern sie kontrolliert das Warensortiment, kauft im Großhandel ein, dekoriert um, kehrt, spült und putzt auch noch selbst. Für den Start mit dem eigenen Geschäft hat sie sich einen Grundsatz ihres Vaters zu Herzen genommen: "klein und mein". Sie wollte auf niemanden angewiesen sein und alles allein bewältigen können. Bei all den Aufgaben hat sie immer noch ein gutes Wort für ihre Kundschaft. Sie hört zu und diskutiert mit Leidenschaft über Gott und die Welt. Genau das schätzen die Kunden - hier wie auch in vielen anderen Dorfläden.

Backwaren wie früher

Mindestens genauso wichtig wie der Plausch mit der Rosi ist die Qualität der Backwaren. Fragt man die Kundinnen und Kunden, warum sie kommen und was sie kaufen, sind es einmal die leckeren Hörnchen, das gute Knackbrot, der Frankenlaib oder das dunkle Brot das sich deutlich von industriell gefertigtem unterscheide. Rosalinde stammt aus eine Bäckerfamilie. Ihr Bruder, Hubert Schraut, führt die Familienbäckerei in Stetten bei Karlstadt in der sechsten Generation. Er beliefert seine Schwester.

Familienbäckerei in Stetten

Auch Hubert Schraut hält an den ideellen Vermächtnissen seines Vaters und Großvaters fest. Filialen-Bäckereien zu eröffnen und den Betrieb zu vergrößern hält er deshalb nicht für erstrebenswert. Rosalindes Bäckerlädle ist das einzige Geschäft außerhalb von Stetten, das er beliefert. Der Bäckermeister, der am Morgen schon um 2 Uhr in der Backstube steht, macht seine Teige und die Backwaren noch genauso, wie es seine Zunft vor einem halben Jahrhundert gemacht hat.

Sein Großvater habe immer gesagt: "Je öfter der Teig die Handwärme spürt, desto besser wird er." Deshalb gönnt er seinen Teigen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten immer angemessene Ruhezeiten. So braucht er auch weniger Hefe und keine Emulgatoren. Alles Zusätze, die bei einer industriellen Produktion unverzichtbar sind, um Zeit zu sparen.

Leckere Hörnchen durch viel Zeit und Geduld

Der Teig für die Hörnchen entsteht bei Hubert Schraut immer schon am Vortag. Der Teig besteht nur aus Mehl, Wasser, Hefe, Salz und Malz und dann kommt nach einer ersten Ruhezeit die Ziehmargarine dazu. Immer wieder faltet der Bäckermeister den Teig und rollt ihn dann mit Hilfe einer Maschine wieder aus. So entstehen 27 Schichten bevor der Teig wieder in der Kühlung ruhen darf, am besten über Nacht. Zeit ist der entscheidende Faktor für die guten Hörnchen, früher hätten alle Bäcker sie so gemacht, erklärt Schraut: "Mein Geheimnis ist, dass ich eben nix verändert habe."

Tante-Emma-Laden als Lebenstraum

Rosalinde ist auch gelernte Bäckermeisterin. Ihrem Bruder hilft sie in Notfällen aus. Aber eigentlich braucht sie die Arbeit in der Backstube nicht, um glücklich zu sein. Als Jugendliche musste sie ihrem Vater dort oft aushelfen. Gefallen hat ihr das damals gar nicht. Aber das Verkaufen im Laden ist eine andere Sache.

Schon früher hat Rosalinde Schraut immer gesagt: "Mit 72 mach ich mal einen Tante-Emma-Laden auf." Als sie damit doch schon 30 Jahre früher angefangen hat, haben viele Skeptiker nicht geglaubt, dass ihr Laden in einer Wohnlage ohne Laufkundschaft Erfolg haben würde. Aber die engagierte Bäckerin hat sie eines Besseren belehrt. Und wenn es nach Rosalinde Schraut geht, dann steht sie mit über 90 Jahren in ihrem Bäckerlädle in Würzburg.