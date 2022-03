Würzburger Wissenschaftler begeistert Millionen auf TikTok

Es ist nicht unbedingt der Hörsaal-Sound, den man von einer Professorin oder einem Professor kennt. Mit schneller, lauter und aufgeregter Stimme spricht Denis Hepbasli in seine Kamera: "Was würde passieren, wenn man das schwärzeste Schwarz der Welt mit dem weißesten Weiß der Welt vermischt? Bekommt man dann das graueste Grau der Welt?" Auf TikTok ist der 26-Jährige besser bekannt als BigBangBash. Er weiß, dass auf der App schon die ersten Sekunden darüber entscheiden, ob ein User dranbleibt. Um das zu erreichen, probiert der 26-Jährige alles Mögliche aus.

Experimente statt Tanz-Videos

Der Name BigBangBash ist auf seinem Kanal Programm: "Ich will nicht einfach irgendeinen Tanz zeigen oder etwas aus meinem Leben, weil das finde ich nicht interessant für die Leute.", sagt Denis, "Ich will etwas zeigen, was sie noch nie vorher gesehen haben, oder was sie selbst ausprobieren können." Das ist dann zum Beispiel eine Autotür auf Stabilität überprüfen, die schärfsten Chips der Welt testen, einen Legoturm basteln und vieles mehr.

TikToks größter Papierflieger

Für seine Videos hat er sich ein eigenes kleines Studio eingerichtet. Dort steht er vor einer großen Papierrolle und erzählt seinen Zuschauern: "Wir basteln den größten Papierflieger auf TikTok." Dazu hat er sich eine riesige Papierrolle gekauft. Der Flieger soll ihn am Ende um einiges überragen und rund 2,25 Meter hoch werden.

Während Denis so etwas wie den Airbus A380 unter den Papierfliegern baut, ist die Kamera sein ständiger Begleiter. Vor der Linse wirkt er wie ein absoluter Profi – aufgedreht, aufgeregt und laut. Das meiste filmt er alleine, bei Großprojekten wie heute helfen Freunde beim Dreh aus. Von der Konrad-Adenauer-Brücke hebt der Riesenflieger ab. Und obwohl das Konstrukt letztendlich eher einen Sturzflug hinlegt, ist Denis zufrieden. Seine Experimente sollen authentisch bleiben und müssen nicht immer aufgehen.

Tiktoker und Doktorand der Biologie

Klar fällt das auf, wenn jemand riesige Papierflieger durch Würzburg trägt. Mittlerweile wird Denis als BigBangBash auf der Straße erkannt. "Ich finde das eher lustig, also es nimmt auch nicht Überhand.", sagt er. Dabei ist er eigentlich Biologie-Doktorand an der Universität Würzburg. "Ich glaube der Unterschied zur Arbeit ist, dass man auf TikTok ein bisschen freier sein kann." Für ihn stehe der Spaß im Vordergrund, und genau das kommt bei seiner Community gut an. "Ich habe nicht den Anspruch, das hier krass wissenschaftlich umzusetzen", so Denis.

BigBangBash hat ein Millionenpublikum

Für seine Leidenschaft, TikToks zu produzieren, nimmt sich Denis viel Zeit. Der Kanal BigBangBash ist alleine sein Projekt: "An sich ist das natürlich eine OneManShow tatsächlich", sagt er. Auf Feedback muss er dabei nicht lange warten. Über 1,6 Millionen Abonnenten folgen ihm auf TikTok. Seine Videos bekommen jeweils mehrere Hunderttausend Likes und werden zum Teil virale Hits. Durchschnittlich postet der 26-Jährige fünf Videos pro Woche auf der Plattform.

Sein Erfolg kam dabei nicht plötzlich, sondern stetig. Seit 2018 ist BigBangBash auf TikTok aktiv. Anfangs zeigte er auf seinem Kanal noch keine Experimente, sondern spezialisierte sich auf Lifehacks. Sogar Kochvideos hat er früher gemacht. Seit er sein eigenes Studio hat, probiert er am liebsten Dinge für seine Videos aus, die er als Kind gerne gemacht hätte - wie zum Beispiel einen riesigen Papierflieger basteln.

Im Nebenjob TikToker

TikTok bezeichnet er als seinen Nebenjob, es sei eine willkommene Abwechslung zu seiner Arbeit als Doktorand an der Universität Würzburg. Ob er in Zukunft immer auf Social Media so aktiv bleiben wird, da ist ist Denis nicht so sicher. Aber er hat Spaß an der Sache und freut sich auf viele weitere Experimente.