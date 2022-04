Würzburger Wärmehalle in der Posthalle wurde gut angenommen

Die Würzburger Wärmehalle in der Posthalle – ein Gemeinschaftsprojekt des städtischen Sozialreferats, des BRK der Bahnhofsmission und der Posthalle GmbH – wurde im vergangenen Winter gut angenommen. Die Initiatoren zogen am Dienstag Bilanz. Die Einrichtung bot montags bis freitags von 15.00 bis 18.00 Uhr bedürftigen Personen Schutz, Aufenthalt, die Möglichkeit zum Gespräch und eine warme Suppe inklusive einer Brotzeit.

2.000 Essensportionen an 59 Tagen verteilt

Wie Claudia Lother, Pressesprecherin der Stadt Würzburg, mitteilte, war die Wärmehalle an 59 Tagen geöffnet. In dieser Zeit gaben die Helfer etwa 2.000 Essensportionen aus. An den Öffnungstagen nutzten 25 bis 30 Personen das Angebot. Mehr als die Hälfte der Besucherinnen und Besucher war älter als 60 Jahre. In den drei Monaten entstanden Beziehungen zwischen den Helfern und den wiederkehrenden Gästen. "Es fanden viele wertvolle Gespräche und Begegnungen statt. Gesorgt wurde für Leib und Seele," berichtet Claudia Gloger, eine der beiden Projektleiterinnen. "Für die Menschen war die Wärmehalle ein guter Ort, trotz Hallenatmosphäre. ‘Ach, bei Euch ist es immer so schön!‘, stellte ein Gast nach jedem seiner Besuche fest", fährt Gloger fort.

Organisatoren loben Engagement der Würzburgerinnen und Würzburger

Co-Projektleiterin Simone Bernhard-Schwarz lobt das Engagement der Würzburgerinnen und Würzburger. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten sich spontan in das das Projekt Wärmehalle eingebracht. "15 Ehrenamtliche haben sich engagiert, manche mehrmals wöchentlich. Täglich wurden wir vom Bahn-Casino mit einer Suppe unterstützt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Garmin versorgten uns immer wieder mit guten Gaben."