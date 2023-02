Würzburger Wärmehalle: Deutlich mehr Bedürftige als üblich

Die Wärmehalle in der Würzburger Posthalle hatte in diesem Jahr bereits doppelt so viele Besucherinnen und Besucher, wie in den Jahren zuvor. Das meldet die Stadt Würzburg am Montag in einer Zwischenbilanz. Die Wärmehalle wird gemeinsam von BRK und Bahnhofsmission betrieben und ist noch bis 31. März montags bis freitags zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet.

"Aufgrund von Corona haben wir das Konzept der Wärmehalle entwickelt, da es keine Möglichkeit gab, sich ohne Konsumzwang irgendwo aufhalten zu können. Heute zeigt sich, dass solche Strukturen auch außerhalb großer Krisen gebraucht werden", stellte Würzburgs Sozialreferentin Hülya Düber (CSU) fest.

Suppe, Belegte und soziale Kontakte

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Besucherzahlen verdoppelt, an manchen Tagen laut Stadt sogar verdreifacht. Durchschnittlich zählt die Wärmehalle 77 Gäste pro Tag. Es wurden etwa 3.000 mit Wurst und Käse belegte Brote sowie weitere Lebensmittel- und Sachspenden an die Besucher abgegeben, täglich bis zu 30 Liter Suppe. Ab dem 20. eines Monats, wenn das Geld knapp wird, wären mehr Personen gekommen.

Allein im Januar bot die Wärmehalle mehr als 1.300 Menschen ein paar Stunden Unterschlupf und die Möglichkeit zu sozialen Kontakten, wenn gewünscht. "Manche bleiben während der gesamten Öffnungszeit da und profitieren nicht nur von warmen Lebensmitteln, belegten Broten und Kaffee, sondern auch von der Möglichkeit, sich zwanglos aufhalten zu können", heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.

Finanzielle Notlagen

Neben der Möglichkeit, sich aufzuwärmen, biete die Wärmehalle auch psychische Wärme mit dem Angebot der Ansprache in einem geschützten Raum in zurückhaltender Atmosphäre. "Unsere Besucher erleben die Gemeinschaft und die wohltuende Wärme dieser Einrichtung als wertvoll. Sie sind dankbar dafür, hier für einige Stunden verweilen zu dürfen", so die Verantwortlichen der Wärmehalle von Bahnhofsmission und BRK. Demnach haben sich die Nöte der Besucherinnen und Besucher im Vergleich zu den beiden Coronawintern verändert, teilweise neue, vielfältige Probleme bestimmen ihr Leben wie die hohen Energiepreise und die Inflation.

So sind die Besucherinnen und Besucher weniger Obdachlose, sondern eher Menschen, die derzeit nur schwer finanziell über die Runden kommen. Die Besucher berichteten allgemein von Einsamkeit, Obdachlosigkeit, finanziellen Notlagen sowie Problemen in Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung. "Ich komme gern, ich fühle mich hier wohl und die Mitarbeiter sind sehr freundlich. Es gibt hier keine Unterschiede," meint eine Besucherin.