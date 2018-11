Würzburger Vierröhrenbrunnen wird saniert

Anfang November wurden die vier Figuren der Kardinaltugenden (Tapferkeit, Weisheit, Mäßigung und Gerechtigkeit) abgebaut und in eine Restaurationswerkstatt gebracht, genauso wie die Figur der Frankonia und die Wappenteile an den Seiten. Alle Figuren, wie auch Brunnenschale und -mittelsäule werden in den kommenden Monaten restauriert.

Kostenpunkt 200.000 Euro

Voraussichtlich zum Beginn der neuen Brunnensaison wird der Vierröhrenbrunnen frisch restauriert wieder laufen. Die startet im April oder Mai, je nach Wetterlage. Für die Brunnensanierung gibt die Stadt Würzburg rund 200.000 Euro aus. Zeitgleich wird übrigens auch der Brunnen auf dem Sternplatz saniert, der befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt, direkt an der Domstraße.