Würzburger Verein übergibt erste Rollstuhlrampe aus Lego

Für viele ist es nur ein kleiner Schritt, für manche eine große Hürde: Bordsteinkanten und Treppenstufen erschweren den Alltag für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. Der inklusive Verein "WüSL – Selbstbestimmt Leben Würzburg" möchte daran etwas ändern. Mit kleinen Rollstuhlrampen aus Legosteinen will der Verein die Barrierefreiheit in der Stadt Würzburg voranbringen. Am Donnerstag wurde die erste selbstgebaute Rampe an einen Ladeninhaber in der Altstadt übergeben.

Legorampe überbrückt Schwelle zu Würzburger Konditorei

Die bunte Legorampe wird künftig vor dem Geschäftseingang der Konditorei "Maincake" in der Sterngasse eine etwa sechs Zentimeter hohe Schwelle überbrücken. So kann jeder ohne Hilfe von anderen in den Laden kommen. Wie Michael Gerr von der WüSL-Beratungsstelle sagte, wird die mit einem rutschfesten Untergrund versehene Legorampe zu den Öffnungszeiten des Ladens vor die Schwelle gelegt und muss nicht weiter fixiert werden.

Zehn Rollstuhlrampen in einem Jahr

Die Organisatoren freuen sich, dass das Ordnungsamt der Stadt Würzburg generell grünes Licht für die Aktion gegeben habe. Ziel sei es, innerhalb von einem Jahr zehn Legorampen zu bauen und an verschiedenen Orten anzubringen. Laut Michael Gerr seien diese Rampen "dann nicht unbedingt als Dauerlösung gedacht", sondern sollten ein buntes Signal für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sein, "in der Hoffnung, dass dann eine dauerhafte Rampe dahin kommt".