Würzburger Tropenmediziner kämpft gegen Ebola

Dr. Christian Kleine ist Tropenmediziner am Missionsärztlichen Institut in Würzburg. Derzeit kämpft er im Osten Kongos gegen die Ausbreitung des Ebola-Virus. Er arbeitet als klinischer Leiter eines Transitzentrums für Ärzte ohne Grenzen in der Stadt Beni.

"Wir haben hier ein Transitzentrum aufgebaut. Das bedeutet, dass Menschen mit einem Ebola-Verdacht ins Transitzentrum kommen und hier auf Ebola getestet werden." Würzburger Arzt Christian Kleine

Wenn der Ebola-Test positiv ausfällt, wird der Patient in ein Behandlungszentrum weiterverlegt, erzählt Kleine. Bei denen der Test am Anfang negativ war, wird zur Sicherheit nach 48 Stunden ein weiterer Test bei den Patienten durchgeführt. In dieser Zeit werden die Patienten gegen andere Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Malaria und Lungenentzündungen behandelt. Damit sich Christian Kleine nicht selbst mit Ebola ansteckt, tragen er und seine Kollegen Schutzanzüge.

"In unserem Transitzentrum, das als Hochrisikozone gilt, arbeiten wir ganz normal im Schutzanzug. […] Wir haben Ebolapatienten in unserem Zentrum und müssen uns mit einem guten Schutzanzug davor sichern." Würzburger Arzt Christian Kleine

In den Schutzanzügen hält man es je nach Wetterlage entsprechend lang oder kurz aus, schildert Kleine. Normalerweise trage man den Anzug zwischen 45 Minuten bis ungefähr eine Stunde. Wenn keine Wolken am Himmel seien und die Sonne richtig prall auf einen scheine, dann sei es allerdings nur kürzer auszuhalten. Bei Regen sei es in dem Anzug sehr angenehm. Befürchtungen, Ebola können sich auch in Europa ausbreiten, hat Christian Kleine eher weniger. Er sieht vielmehr die Gefahr, dass sich die Krankheit im Kongo weiterverbreitet.

"Das sehen wir auch schon hier, die Millionenstadt Butembo hat mehrere Fälle. Wir haben in den Nachbarzonen auch schon weitere Fälle und die Grenze zu Uganda ist nicht weit. Insofern besteht eher die Gefahr, dass es sich hier regional ausbreitet." Würzburger Arzt Christian Kleine

Der Weltgesundheitsorganisation zufolge handelt es sich inzwischen um den zweitschwersten Ebola-Ausbruch der Geschichte. "In dem aktuellen Ausbruch gibt es schon 260 Todesfälle. Insgesamt haben sich 444 Menschen an Ebola infiziert. Das sind bestätigte Fälle und wahrscheinliche Fälle", so Kleine.