Würzburger Tourismus: 78.000 Übernachtungen im August

Die Tourismusbranche in Würzburg erholt sich so allmählich von der Corona-Pandemie. Wie der städtische Eigenbetrieb "Congress-Tourismus-Würzburg" (CTW) mitteilte, übernachteten im August rund 78.000 Gäste in der Stadt. Das sind fast 14 Prozent mehr als im August des Vorjahres. Im Vergleich zum Corona-freien August 2019 wurden damit 85 Prozent der Bettenbelegungen (fast 91.700) erreicht.

Gästezahlen in Würzburg steigen an

Damit setzte sich die seit April 2021 andauernde Erholung im Würzburger Tourismus fort, heißt es in der Mitteilung: "Vor dem Hintergrund von Reiseerleichterungen und steigender Impfquoten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steigen die Gästezahlen wieder an. Touristen, Geschäftsreisende und Kongresse kehren zurück."

Weiterhin wenig Fernreisende

Die meisten Gäste kamen dabei aus Deutschland (über 67.000 Übernachtungen im August 2021), auf Platz zwei folgten die Gäste aus den Niederlanden (fast 3.400 Übernachtungen). Wenig Übernachtungen zählt der Eigenbetrieb von Menschen aus den USA, China und anderen Übersee-Ländern. Gründe hierfür seien neben Quarantänevorschriften bei der Rückreise eine generelle Zurückhaltung bei der Buchung von Fernreisen, verringerte Flugkapazitäten und die sich nach wie vor häufig ändernden Einreisebestimmungen.

Rund 5 Millionen Euro weniger Umsatz während der Pandemie

2019, also vor der Pandemie, erwirtschaftete der Tourismus in Würzburg einen Bruttoumsatz in Höhe von fast 685 Millionen Euro. Im Pandemie-Jahr 2020 erlitt der Tourismus in Würzburg Umsatzeinbußen von rund 5,1 Million Euro – pro Woche, heißt es in der CTW-Meldung.