Würzburger Studierende schreiben Prüfungen in großem Festzelt

Weil die normalen Räumlichkeiten aufgrund des derzeitigen Abstandsgebots nicht reichen, schreiben Studierende der Uni Würzburg ab heute Prüfungen in einem Festzelt. Das 30 Meter breite und 120 Meter lange Zelt wurde auf dem Campus Nord in nur einer Woche auf einer Wiese aufgebaut, berichtet der Leiter des Prüfungsamts Christian Burdack dem Bayerischen Rundfunk.

Insgesamt Platz für 400 Prüflinge

Am Montagnachmittag um 17 Uhr werden die Studierenden der Informatik im Zelt die erste Prüfung im Fach Softwaretechnik schreiben. Das Zelt wurde in zwei "Prüfungssäle" unterteilt, die jeweils Platz für 200 Studierende bieten und auf den Namen Julia und Maximilian getauft wurden. Rund zwei Dutzend Prüfungen sind bis Anfang August geplant. Danach soll entschieden werden, ob das Zelt wieder abgebaut wird oder sogar für das Wintersemester bleibt.

Räume müssen eine Stunde gelüftet werden

Für eine 60 Minuten dauernde Prüfung muss derzeit ein Zeitfenster von vier Stunden eingeplant werden, sagt Burdack. So müssten die Prüfungsräume nach dem geordneten Einlass unter anderem eine Stunde gelüftet werden. Prüfungen schreiben die Würzburger Studierenden derzeit nicht nur in dem Zelt, sondern auch in der Posthalle am Bahnhofplatz und der Interimsmensa auf dem Campus am Hubland.