Würzburger Studie zeigt: Corona-Tests bei Kindern bewähren sich

Seit Oktober 2020 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Würzburg versucht herauszufinden, wie sich das Coronavirus in Kindertagesstätten ausbreitet. Die zweite Phase der Studie ist jetzt abgeschlossen. Vorläufiges Ergebnis: Die Covid-Infektionsrate ist in den Würzburger Kitas anhaltend niedrig. Eine relevante Ausbreitung des Virus wurde dort nicht festgestellt, und es fanden sich auch keine Hinweise auf unbemerkt durchlaufene Infektionen.

Mehrere hundert Kinder und Kita-Beschäftigte machten mit

Untersucht wurden die Teststrategien für die Kinder und das Personal in neun Würzburger Kinderbetreuungseinrichtungen. Etwa 800 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren und 150 Betreuerinnen und Betreuer waren zur Studienteilnahme eingeladen worden. Das entspricht etwa einem Viertel aller in Würzburg betreuten Kinder dieser Altersgruppe. Mehr als die Hälfte der Angefragten aus beiden Probandengruppen willigte ein.

Spucktest oder Antigen-Schnelltest zweimal pro Woche

Getestet wurde jeweils zweimal pro Woche, entweder über eine zu Hause gewonnene Mundspülprobe (Spucktest) oder mittels zu Hause durchgeführter Antigen-Schnelltests (Nasentest). Die Ergebnisse der Antigen-Schnelltests konnten die Eltern zu Hause selbst ablesen. Die Mundspülproben wurden in die Kita gebracht und dann per Kurier ins Labor der Universität Würzburg geschickt. Dort wurden die Proben gepoolt. Bei diesem Verfahren können Mundspülproben von bis zu zehn Testpersonen zusammen untersucht werden. Bei einem positiven Befund werden in einer zweiten Untersuchung Einzeltests aus den ursprünglichen Proben gemacht.

Insgesamt konnte bei dieser Studie weder ein relevanter Eintrag noch eine Ausbreitung des Coronavirus in den teilnehmenden Kitas beobachtet werden. Im dreimonatigen Studienzeitraum wurde nur eine einzige Covid-Infektion nachgewiesen. Auch ergab sich kein Hinweis auf übersehene Infektionen. Die Vor- und Nachteile einer kontinuierlichen Testung mit PCR aus Mundspülprobe oder Antigen-Schnelltest über Nasenabstrich werden aktuell noch ermittelt.