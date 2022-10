Würzburger Studie: Kleinkinder haben großteils Corona-Antikörper

Der Anteil der Kindergartenkinder mit Corona-Antikörpern im Blut ist seit dem Sommer 2021 massiv angestiegen: Das zeigt eine im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte Studie des Uniklinikums Würzburg und der Universität Würzburg. Die Uni hat dafür 277 Kinder aus insgesamt neun Würzburger Kindertagestätten untersucht.

Aktuelle Entwicklungen im Corona-Ticker von BR24

Anteil der Kinder mit Antikörpern rasant gestiegen

Der Uniklinik und der Uni Würzburg zufolge sei es eine erste Studie zur sogenannten SARS-CoV-2-Seroprävalenz – also der Häufigkeit von Antikörpern im Blut – bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren nach Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland. Die stark angestiegene Anzahl der Kinder mit Antikörpern im Blut weise auf eine hohe Rate an Corona-Infektionen in dieser Altersgruppe hin, die meist mit wenigen oder gar keinen Symptomen verlaufen seien, heißt es in der Pressemitteilung.

Bis Juli 2022 hatten der Studie zufolge 70 Prozent der Kinder Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus erworben. Damit sei der Anteil massiv angestiegen: Bei den Voruntersuchungen im September 2020 und Juli 2021 hätten lediglich zwei Prozent der Kinder Antikörper im Blut gehabt.

Covid-Infektionen meist mit leichten Symptomen verlaufen

Die Antikörper würden meist auf eine frühere Infektion oder Impfung hinweisen. Bei jedem zweiten untersuchten Kind hätten die Eltern eine frühere durch Tests bestätigte SARS-CoV-2-Infektion angegeben. Ein Großteil dieser Infektionen sei aber mit untypischen, allenfalls leichten Krankheitssymptomen (75,5 Prozent) oder sogar komplett symptomfrei (15,8 Prozent) verlaufen. Den Wissenschaftlern zufolge hätte es die meisten Infektionen (79,1 Prozent) im Zeitraum von Februar bis April 2022 gegeben.

In der Studie hatten geimpfte Kinder mehr Antikörper als ungeimpfte

Bei den geimpften Kindern (13,9 Prozent) seien sogar zehnmal mehr Antikörper im Blut nachgewiesen worden als bei ungeimpften Kindern, die bereits eine Infektion durchlaufen hatten. Unabhängig vom Impfstatus seien mit zunehmendem Alter der Kinder mehr Antikörper nachgewiesen worden.

Bei den meisten Kindern "zumindest gewisse Schutzwirkung"

Die Ergebnisse seien laut der Uniklinik relevant für die Betreuung von Kleinkindern in Kitas und Familien. Professor Johannes Liese, Leiter des Bereichs pädiatrische Infektiologie und Immunologie an der Uniklinik Würzburg, meint zu den Studienergebnissen: "Damit kann bei den meisten Kindern zumindest von einer gewissen Schutzwirkung gegen das neue Coronavirus ausgegangen werden."

Uniklinik: Belastende Maßnahmen aktuell nicht gerechtfertigt

Aufwändige und belastende Maßnahmen wie Reihentestungen oder Einschränkungen der Kita-Betreuung wären "in der jetzigen Phase der Corona-Pandemie mit der derzeit zirkulierenden Variante daher nicht mehr gerechtfertigt".