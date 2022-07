Würzburger Straßenbahn: Einschränkungen in den Sommerferien

Während der Sommerferien werden die Straßenbahn-Gleise am Bahnhofsvorplatz in Würzburg erneuert. Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) am Mittwoch mitteilte, beginnen die Bauarbeiten am 30. Juli und dauern bis zum 12. September. In dieser Zeit werden ersatzweise Busse in die Innenstadt und in den Stadtteil pendeln. Umsteige-Haltestelle in der Innenstadt ist der "Ulmer Hof". Fahrgäste sollen allerdings längere Fahrtzeit einplanen und die Hinweistafeln an den Haltestellen beachten, hieß es von der WVV.

Großbaustelle zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt

Da der Bahnhofsvorplatz während den Bauarbeiten nicht komplett gesperrt werden kann, soll an der Baustelle auch nachts und an den Wochenenden gearbeitet werden. Die Baumaßnahmen werden auch Auswirkungen auf den Rad- und Autoverkehr auf dem Haugerring, der am Bahnhofsvorplatz entlang führt, haben: Hier soll es voraussichtlich für wenige Tage Vollsperrungen geben, teilt das Verkehrsunternehmen mit.

Der genaue Zeitpunkt der Vollsperrung wird noch bekannt gegeben. Die Busse im Schienenersatzverkehr sind von der Sperrung nicht betroffen.