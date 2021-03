Würzburger Stimmen präsentieren Gedicht zum Welttuberkulosetag

10 Millionen Menschen erkranken jährlich an Tuberkulose

Nach Angaben des DAHW fordert Tuberkulose etwa 1,4 Millionen Menschenleben pro Jahr, umgerechnet circa 4.000 Leben am Tag. Das sind etwa drei Menschen in einer Minute. Etwa 10 Millionen Menschen, so schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO, erkranken jedes Jahr neu an Tuberkulose, circa 80 Prozent dieser Fälle entfallen demnach auf Südostasien und Afrika. In vielen Industriestaaten gibt es aufgrund der hohen Medizin-, Hygiene- und Ernährungsstandards allerdings nur noch wenige Fälle.

Die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) hat ihren Sitz in Würzburg. Im Fokus der Organisation stehen Projekte, um Menschen in entlegenen, schwer zugänglichen Regionen, Slums, Gefängnissen oder Geflüchteten-Camps zu helfen. Der Verein will dort zum Beispiel beim Aufbau von Gesundheitszentren unterstützen.