Würzburger Startup bietet "Autos im Abo"

Ein Zeitungs-Abo haben viele, es gibt aber auch Abos für Klingeltöne, das Theater, für den Bus oder auch fürs Bezahlfernsehen. Ein Würzburger Start-Up bietet seit gut einem Monat ein ganz neues Abo an. Die Idee der Startup-Gründer: Autos kaufen oder leasen ist out! Die Kunden wollen Felxibilität: ein Cabrio für warme Sommertage, eine Familienkutsche für den Somerurlaub oder ein SUV im Winter. 34 Autos sind über die Online-Plattform buchbar. So kostet etwa ein Kleinstwagen 400 Euro im Abo, ein Kombi gut 900 Euro und ein SUV 1.000 Euro im Monat. Im Abopreis sind 1.250 Freikilometer im Monat, Versicherungen, Gebühren, Instandhaltungs- und Reparaturkosten enthalten. Das Startup erhält vom Autohändler, der die Fahrzeuge zur Verfügung stellt, eine Vermittlungsgebühr.

Geschäftsidee während des Studiums ausgetüftelt

Daniel Garnitz ist geschäftsführender Gesellschafter der Faaren GmbH. Die Idee für das Auto-Abo entwickelte er zusammen mit vier Kommilitonen während des Online-Business-Studiums an der Würzburger Fachhochschule. Einen eigenen Fuhrpark hat Faaren nicht. Die Internet-Plattform vermittelt zwischen Autohändler und Kunden. Erster und bisher einziger Kooperationspartner ist die Würzburger Autohausgruppe "Spindler". Dort ist Ralf Englert zuständig für Neuwagen-Verkauf und digitales Marketing. Das Auto-Abo kann sich auch für den Autohändler lohnen, meint er. Das Startup "Faaren" hat große Pläne für 2019: Kooperationen mit Autohäusern in ganz Deutschland.