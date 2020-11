Würzburger Stadtrat verabschiedet Haushalt 2021

Im aufgestockten Corona-Sondertopf befinden sich nun etwa 450.000 Euro für freie Theater, Clubs oder Künstlerinnen und Künstler. Der Etat für das Hafensommer-Festival wird im Gegenzug nicht, wie von der CSU ins Spiel gebracht, für ein Jahr komplett ausgesetzt, sondern um 100.000 Euro verringert. Dies soll einen Teil der Corona-Hilfen für die Kultur gegenfinanzieren.

Trotz Corona - Stadt hält an Infrastrukturprojekten fest

Mehrere Großprojekte sind bei den Haushaltsberatungen bestätigt worden. So soll beispielsweise die endgültige Gestaltung des Kardinal-Faulhaber-Platzes nicht aufgeschoben, sondern weiterverfolgt werden, ebenso der Umbau der Nürnberger Straße oder die Planungen zum Umbau des vielbefahrenen Greinbergknotens im Nordosten der Stadt. Auch zu dem wegen der Corona-Krise ins Stocken geratene Projekt einer Multifunktionsarena hat sich der Stadtrat bekannt. Ein Antrag von Linken und ÖDP, den für 2021 angesetzten städtischen Zuschuss von 500.000 Euro im Haushalt zu streichen, fand keine Mehrheit.

Abschlusszahlen noch offen

Auch für den Radwegeausbau werden zusätzliche Gelder in den Haushalt eingestellt, um rund 200.000 Euro wird der "Radwege-Pool" erhöht. 100.000 Euro mehr gibt es für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Keine Mehrheit fand dagegen ein Antrag der SPD, die Würzburger Schulen mit Luftfiltern auszustatten. Der Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung betrug rund 570 Millionen Euro, das sind rund zwölf Millionen Euro mehr als im Entwurf vor einem Jahr. Die Abschlusszahlen des Haushalts liegen aber noch nicht vor.

Neue Schulden und weniger Rücklagen

Der Haushalt 2021 ist der erste Würzburger Haushalt, in dem im Vorhinein eine Neuverschuldung von fast elf Millionen Euro vorgesehen war, außerdem eine Rücklagen-Entnahme von fünf Millionen Euro. Insgesamt steht der Würzburger Haushalt 2021 deutlich im Zeichen der Corona-Krise. Zum einen fallen die Einnahmen wegen der Pandemie geringer aus, etwa bei der Gewerbesteuer. Zum anderen standen etliche Anträge in der Diskussion, die unmittelbar mit den Folgen von Corona zu tun haben. Selten zuvor, so Stadtkämmerer Robert Scheller, sei die Planung eines Haushalts so schwierig gewesen wie in diesen Corona-Zeiten.