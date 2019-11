Würzburger Stadtrat verabschiedet Haushalt 2020

Die Würzburger Stadträte haben in der vergangenen Woche zwei anstrengende Sitzungstage zum Haushalt 2020 hinter sich gebracht. Nach teils intensiver Diskussion am Donnerstag und Freitag haben sie nun den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt verabschiedet. 558,5 Millionen Euro sah der Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung bereits vor Beginn der Beratungen vor. Über insgesamt 220 zusätzliche Anträge mussten die Stadträte an den zwei Tagen entscheiden.

Stadtrat bewilligt Geld für neue Bäume

Im Eckpunktebeschluss nach den Reden der Fraktionen wurde dafür ein Budget von etwa 2,8 Millionen Euro beschlossen. Die Abschlusszahlen des Haushalts liegen noch nicht vor. Die Stadträte haben zusätzlich zum Beispiel Gelder für die Pflanzung neuer Baumreihen genehmigt, unter anderem um die Folgen des Hitzesommers 2019 auszugleichen. Nun stehen dafür nächstes Jahr insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung.

250.000 Euro für Kardinal-Faulhaber-Platz

Ein bedeutender Posten der nächsten Jahre wird die Gestaltung des Kardinal-Faulhaber-Platzes gegenüber des Mainfranken Theaters: Kommendes Jahr sind dafür 250.000 Euro Mittel vorgesehen, in den folgenden drei Jahren dann jeweils 1,5 Millionen Euro. Den Radwege-Ausbau will die Stadt um zusätzliche 300.000 fördern, insgesamt nun mit 500.000 Euro. Außerdem will sie 50.000 Euro bereitstellen, um im Bereich der Löwenbrücke eine Fahrradquerung einzurichten. Bisher müssen sich Radfahrer dort die Fahrbahn mit Autos und Straßenbahn teilen.

Haushalt berücksichtigt Straßenbahnlinie 7

100.000 Euro stehen nächstes Jahr an Planungsmitteln für die Sanierung der Steinbachtalschule bereit. Ebenfalls 100.000 Euro fließen in die Planungen einer Straßenbahnlinie 7 in den Würzburger Norden, also in die Stadtteile Lengfeld und Versbach. Das Museum im Kulturspeicher bekommt bis zum Jahr 2023 jährlich 100.000 Euro, um neue Kunstwerke anzuschaffen. 50.000 Euro werden bereitgestellt, um die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet mit EDV auszustatten und die Feuerwehrhäuser an das Digitalnetz von Rathaus und Berufsfeuerwehr anzubinden.

Personalkosten steigen, weniger Geld für Investitionen

Das Gesamtbudget des von Kämmerer Robert Scheller vorgeschlagenen Haushalts 2020 betrug ursprünglich rund 558,5 Millionen Euro. Das sind etwa 4,8 Millionen Euro mehr als 2019. Der größere Teil der Steigerung entfällt auf den Verwaltungshaushalt, der nun rund 467,5 Millionen Euro umfasst. Hier schlagen höhere Personalkosten zu Buche, die 2020 um 7 Millionen Euro steigen – zum einen wegen Tariferhöhungen, aber auch wegen geplanter neuer Stellen. Die Personalkosten beanspruchen dann etwa ein Drittel des gesamten Verwaltungshaushalts.

Auf den Vermögenshaushalt entfallen rund 91 Millionen Euro. Das frei verfügbare Geld im Vermögenshaushalt ist von 18,6 auf 14,7 Millionen Euro gesunken. Deshalb steht 2020 nun weniger Geld für Investitionen zur Verfügung als zuletzt.