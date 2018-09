Würzburger Stadtrat segnet Nutzungskonzept für "Moz-Areal" ab

Der sogenannte Hufeisenbau wird zunächst denkmalgerecht saniert und dann dreigeteilt genutzt, sagte der Pressesprecher der Stadt Würzburg, Georg Wagenbrenner, dem Bayerischen Rundfunk. Nach der Sanierung soll die Sing- und Musikschule in den linken Flügel des Hufeisenbaus einziehen. Die benachbarte Musikhochschule bekommt im rechten Flügel zusätzliche Probe- und Seminarräume. Den mittleren Teil will die Stadt als Veranstaltungsfläche mit Café nutzen. Außerdem soll auch das Mozartfestbüro in den Bau einziehen. Die geschätzten Kosten für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes aus den 1950er Jahren: rund 12 Millionen Euro.

Gegner kritisierten hohe Kosten

Die Gegner des Projekts kritisierten vor allem die hohen Sanierungskosten und hielten am Mittelschulkonzept fest. Der Abriss der sanierungsbedürftigen Bausubstanz aus den 1950er Jahren und die Umnutzung in ein Einkaufszentrum mit Wohnen und Hotel war im Juli 2015 bei einem Bürgerentscheid mit knapper Mehrheit abgelehnt worden.