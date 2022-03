Würzburger Stadtrat sagt "Ja" zu Städtepartnerschaft mit Lwiw

Ja, wir wollen eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Lwiw aufbauen – diese Entscheidung hat der Würzburger Stadtrat in der Sitzung am Donnerstag getroffen. Bei den Tagesordnungspunkten zur Ukraine habe es große Zustimmung gegeben, so ein Sprecher der Stadt auf BR-Anfrage.

Zuschüsse für humanitäre Hilfe in der Ukraine

Neben der Städtepartnerschaft wurde auch eine Städtefreundschaft mit der Stadt Luzk einstimmig beschlossen. Bei einer Städtefreundschaft handelt es sich um eine schwächere Form der Städtepartnerschaft. Oft beziehen sie sich vorerst nur auf einzelne gemeinsame Projekte.

Außerdem hat der Stadtrat – diesmal mit einer Gegenstimme – eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung für einen freiwilligen Zuschuss für humanitäre Hilfe in der Ukraine beschlossen. Im Antrag dafür 700.000 Euro vorgeschlagen.

Würzburg mit Kontakten nach Lwiw und Luzk

Mit Lwiw (deutsch: Lemberg) bestehen nach Angaben der Stadt bereits seit mehreren Jahren Kontakte auf Verwaltungsebene. So habe 2017 Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) seinen Amtskollegen Andriy Sadovyi in Lwiw getroffen. Außerdem gibt es drei Partnerschaften der Universität Würzburg mit Hochschulen in Lwiw. Im März sei ebenfalls Kontakt von Würzburg nach Luzk entstanden. Dort leben etwa 210.000 Menschen, die Stadt liegt 150 Kilometer nordöstlich von Lwiw. Auf Vermittlung einer städtischen Mitarbeiterin gab es nach Angaben der Verwaltung ein Gespräch zwischen Christian Schuchardt und seinem Amtskollegen Ihor Polischtschuk aus Luzk.