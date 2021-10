Würzburger Stadtrat entscheidet über Millionenzuschuss für Arena

Bild

Eine neue Multifunktionsarena für 7.000 Besucher wird in Würzburg immer konkreter. Der Stadtrat will über eine Förderung in Höhe von 16 Millionen Euro abstimmen. Gleichzeitig ist die Zukunft der Posthalle weiterhin offen.

