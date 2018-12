Würzburger Stadtrat entscheidet über kostenlosen ÖPNV im Advent

Als "Symbolpolitik" kritisiert die ÖDP-Fraktion im Würzburger Stadtrat den Vorstoß. Den Befürwortern gehe es nicht um Ökologie, sondern um Konsumförderung - nämlich darum, noch mehr Käufer in die Stadt zu locken. Um langfristig den Autoverzicht zu fördern, müssten die Tickets für Bus- und Straßenbahnen billiger werden, so die ÖDP. Außerdem müssten die Busse und Bahnen häufiger verkehren und sämtliche Stadtteile bis in die Abendstunden gut anbinden.

Würzburger ÖDP: kostenloser Advents-ÖPNV als "Symbolpolitik"

Die Stadtverwaltung ist gegen einen kostenlosen ÖPNV an den verbleibenden zwei Adventswochenenden, weil den städtischen Verkehrsbetrieben (WSB) damit bis zu 150.000 Euro in der Kasse fehlen würden. Außerdem lasse sich nach einem Pilotversuch mit kostenlosem Nahverkehr zum Stadtfest im vergangenen September "kein eindeutiger Umweltnutzen" erkennen, heißt es aus der Verwaltung. Zwar seien Busse und Bahnen stark ausgelastet worden, aber so sei es auch bei den Parkhäusern und Stellplätzen gewesen. Außerdem hätten sich Kunden mit Monatskarten beschwert, dass nun Leistungen verschenkt werden, für die sie bezahlt hätten.

Stadtverwaltung will bei Workshop attraktive Tarife entwickeln

Vor diesem Hintergrund schlägt die Stadtverwaltung vor, Anfang 2019 bei einem Workshop mit den Verantwortlichen der WSB mögliche Tarifoptionen zu beleuchten, die zu einer Verlagerung des Individualverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel beitragen können.