Würzburger Stadtrat bewilligt Corona-Hilfen für Kulturschaffende

Am Ende einer straffen Sitzung steht eine gute Nachricht für freie Kulturträger, Künstlerinnen und Künstler: Mit einer breiten Mehrheit will die Stadt Würzburg die örtliche Kulturszene fördern. Das ergaben die noch immer laufenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2021.

Corona-Fördertopf für die Würzburger Kultur

Damit befinden sich nun etwa 450.000 Euro im aufgestockten "Corona-Sonderfördertopf". Für Würzburgs Kulturreferent Achim Könneke ist der Beschluss "ein Zeichen der Wertschätzung", das zeige, wie relevant Kultur für die Gesellschaft sei. Der Etat für das Hafensommer-Festival wird im Gegenzug nicht, wie von der CSU ins Spiel gebracht, für ein Jahr komplett ausgesetzt, sondern um 100.000 Euro verringert. Das soll einen Teil der Corona-Hilfen für die Kultur gegenfinanzieren.

Am Kardinal-Faulhaber-Platz soll es weitergehen

Eine Absage erhielt auch der Antrag der SPD, die finale Gestaltung des Kardinal-Faulhaber-Platzes gegenüber des Mainfrankentheaters um zwei Jahre zu verschieben. Stattdessen sollen die Planungen zeitnah fortgeführt werden. Eine Mehrheit des Stadtrats sah sich durch den Bürgerentscheid für den Erhalt des Platzes in der Pflicht, das derzeitige Provisorium zu beenden.

SPD-Antrag für Raumlüfter abgelehnt

In einem weiteren Antrag forderte die SPD Sofortinvestitionen in Raumlüfter an allen Würzburger Schulen. Auch dieser Antrag fand keine Mehrheit. In der mehrstündigen Sitzung beschloss der Stadtrat auch ein zusätzliche Förderung des Radwegekonzeptes. 50.000 Euro sollen dafür nun zusätzlich zur Verfügung stehen.

Stadtrat bespricht zahlreiche Anträge

Der erste Tag der Haushaltsberatungen lief diszipliniert und konstruktiv ab. Den Verwaltungshaushalt hatten die Stadträte bereits nach vierstündiger Sitzung abgehakt. Am Freitagmorgen werden die Haushaltsberatungen fortgesetzt. An beiden Tagen stehen mehr als 150 Zusatzanträge der Fraktionen zur Debatte.

Wegen Corona weniger Geld im Haushalt

Insgesamt steht der Würzburger Haushalt 2021 deutlich im Zeichen der Corona-Krise. Zum einen fallen die Einnahmen wegen der Pandemie geringer aus, etwa bei der Gewerbesteuer. Zum anderen stehen etliche Anträge in der Diskussion, die unmittelbar mit den Folgen der Pandemie zu tun haben.

Selten zuvor sei die Planung eines Haushalts so schwierig gewesen wie in diesen Corona-Zeiten, sagt Stadtkämmerer Robert Scheller. Der Haushaltsentwurf 2021 sei zwar "kein Sparhaushalt", aber wegen den Folgen der Corona-Krise müsse man "wieder verstärkt priorisieren", für was die städtischen Mittel ausgegeben werden. Eine freie Finanzspanne und damit Geld für zusätzliche Investitionen sei so gut wie nicht vorhanden.

Stadt Würzburg wird sich verschulden

Scheller verspricht dennoch, dass es der Stadt gelingen werde, einen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Das gelinge allerdings nur durch neue Schulden in Höhe von 10,7 Millionen Euro und den Griff in die Rücklagen, in Höhe von 5 Millionen Euro.

Der vorliegende Haushaltsentwurf der Stadt Würzburg sei "der erste Haushalt, der eine Neuverschuldung im Vorhinein einschließt", sagt Scheller. So solle gewährleistet werden, dass bereits auf den Weg gebrachte Investitionsprojekte weiter vorangetrieben werden können. Dazu gehören etwa Bauprojekte und energetische Sanierungen an Schulgebäuden, außerdem die digitale Ausstattung der Schulen.

Das Gesamtbudget des von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Haushalts 2021 beläuft sich auf rund 570 Millionen Euro. Das sind rund 12 Millionen Euro mehr als im Entwurf vor einem Jahr.