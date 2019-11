Würzburger Stadtrat beginnt mit Haushaltsberatungen

Das Gesamtbudget des von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Haushalts 2020 beläuft sich auf rund 558,5 Millionen Euro. Das sind etwa 4,8 Millionen Euro mehr als 2019. Der größere Teil der Steigerung entfällt auf den Verwaltungshaushalt, der nun rund 467,5 Millionen Euro umfasst. Hier schlagen höhere Personalkosten zu Buche, die 2020 um sieben Millionen Euro steigen und knapp unter 160 Millionen Euro liegen werden – zum einen wegen Tariferhöhungen, aber auch wegen geplanter 60 neuer Stellen. Die Personalkosten beanspruchen dann rund 34 Prozent des gesamten Verwaltungshaushalts.

Gesunkene Gewebesteuereinnahmen bereits berücksichtigt

Im Würzburger Haushaltsentwurf 2020 macht sich die aktuell schrumpfende Wirtschaftsleistung bemerkbar – besonders bei der Gewerbesteuer, der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt. Nach dem sehr guten Jahr 2018 mit mehr als 104 Millionen Gewerbesteuer-Einnahmen wurden für das Jahr 2019 Einnahmen von 99 Millionen Euro angesetzt. Dieser Plan wird vermutlich um fünf bis sieben Millionen Euro verfehlt werden. Das Minus kann aber wohl zu einem Großteil ausgeglichen werden: Durch etwa 1,5 Millionen Euro mehr bei der Einkommenssteuer und durch ein Plus bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich von etwa 4,6 Millionen Euro. Für das Jahr 2020 werden 95 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen angesetzt.

Weniger Geld für Investitionen zur Verfügung

Auf den Vermögenshaushalt entfallen rund 91 Millionen Euro. Das frei verfügbare Geld im Vermögenshaushalt ist von 18,6 auf 14,7 Millionen Euro gesunken. Deshalb steht 2020 nun weniger Geld für Investitionen zur Verfügung. Als größte Investitionen stehen drei Dauerbrenner-Themen fest, die Würzburg seit vielen Jahren beschäftigen und in Bewegung gekommen sind. Zum einen die laufende Sanierung des Mainfranken Theaters: Zwar wird die Sanierung mit 50 Millionen Euro staatlich gefördert, dennoch ist sie für die Stadt Würzburg das bisher größte Hochbau-Projekt und es gilt, die Kosten zu halten.

Kosten für Nautiland und neue Straßenbahnlinie schlagen zu Buche

Auch der Neubau des Hallenbads Nautiland, dessen Eröffnung am Samstag (23.11.19) unmittelbar bevorsteht, ist ein großer Posten im Haushaltsentwurf der Stadt Würzburg. In Zeiten von Klima- und Umweltschutz wird außerdem in den Ausbau des ÖPNV investiert. So steigt etwa die Straßenbahnrücklage auf 17 Millionen Euro an – Geld für die geplante Straßenbahnlinie 6 in den Stadteil Hubland, deren Beschluss zur Planfeststellung bevorsteht. Weitere Projekte sind die Sanierung des Mozartareals, wo 2022 die Hochschule für Musik einziehen soll und auch der Neubau eines Parkhauses am Hauptbahnhof. Der Bau einer vor allem durch einen Stifterkreis finanzierten Multifunktionsarena, den die Stadt mit insgesamt rund 14,5 Millionen Euro unterstützt, schlägt im Haushalt 2020 mit rund sechs Millionen Euro zu Buche.

Antrag: Faulenbergkaserne soll gekauft werden

Im Verlauf der auf zwei Tage angesetzten Haushaltsberatungen werden noch zahlreiche Anträge aus den Reihen des Stadtrats beraten. So hat alleine die SPD-Fraktion 40 Anträge mit einem Volumen von knapp sieben Millionen Euro eingebracht. Das mit fünf Millionen Euro wichtigste Projekt für die SPD ist dabei der Kauf der ehemaligen Faulenbergkaserne im Stadtteil Lengfeld. Bisheriger Besitzer ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Weitere SPD-Anträge betreffen etwa mehr Geld für Stadtgrün und den Artenschutz im Ringpark sowie eine Machbarkeitsstudie für eine Straßenbahnlinie in die Stadtteile Lengfeld und Versbach.

Stadträte wollen Kulturspeicher, Johanniskirche, Spielplätze und Radwege fördern

Die CSU-Stadtratsfraktion ihrerseits will mit 60.000 Euro beispielsweise die Schulsozialarbeit an Grundschulen ausbauen. Die Grünen wollen zum Beispiel dem Museum im Kulturspeicher 100.000 Euro Jahresetat für den Kauf neuer Kunstwerke zusprechen. Außerdem sollen weiterhin 50.000 Euro bereitstehen, um die Geräte auf den Würzburger Spielplätzen instand zu halten. Die FDP hat beantragt, die Gelder für den Bau von Radwegen um 550.000 Euro zu erhöhen. Aus Reihen der ÖDP-Fraktion kommt etwa der Antrag, die Planungskosten der Turmsanierung der Johanniskirche mit 30.000 Euro zu fördern.