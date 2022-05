Würzburger Stadträte wollen Straba-Fahrten kostenlos machen

"Parkschein ist gleich Fahrschein", diese Losung mehrerer Würzburger Stadtratsfraktionen ist bereits seit längerem bekannt. Gemeinsam haben sie im Januar 2022 für Parkgebühren auf der Würzburger Talavera gestimmt. Das Ticket soll dann auch als Straßenbahnfahrkarte genutzt werden können – für alle Fahrzeuginsassen im gesamten Stadtgebiet. Nun fordern die Stadträte zusätzlich: Die Parkeinnahmen aus der Talavera sollen kostenlose Straßenbahnfahrten in der Innenstadt ermöglichen. Nicht nur für Parkende auf der Talavera, sondern für alle – egal ob Würzburger, Auswärtiger oder Tourist.

"Cityzone" soll Hauptbahnhof und Talavera umfassen

Über einen entsprechenden Antrag wollen die Stadtratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP/Bürgerforum, Freie Wähler/FWG, Linke, ÖDP und Zukunft für Würzburg in den kommenden Wochen abstimmen lassen. Darüber hat das parteiübergreifende Bündnis bei einem Pressegespräch informiert. Die mögliche "Cityzone", innerhalb derer Straba-Fahrten kostenlos wären, soll demnach die Innenstadt umfassen, einschließlich der Haltestellen am Hauptbahnhof, der Talavera und entlang der Sanderstraße.

Parkeinnahmen für kostenlose Straba-Fahrten

Die Ankündigung zum jetzigen Zeitpunkt kommt nicht ohne Grund. Tatsächlich hatte das Stadtratsbündnis bereits länger über die Einführung einer "Cityzone" nachgedacht. Doch nun steht der Bürgerentscheid über Parkgebühren auf der Talavera kurz bevor. Die "Cityzone" steht dort nicht zur Abstimmung. "Wir brauchen die Einnahmen. Dementsprechend ist es eine indirekte Entscheidung", sagt Grünen-Politiker Martin Heilig, "wenn ich eine kostenlose Talavera-Beparkung haben will, dann kann ich eben nicht diese kostenlose 'Cityzone' für alle haben".

Für die Umsetzung seien die Einnahmen aus der Talavera unerlässlich. Etwa 800.000 Euro jährlich erhoffen sich Heilig und seine Mitstreiter durch die Bewirtschaftung der Talavera. Diese sollen dann auch für die kostenlose Innenstadt-Zone verwendet werden. Heilig geht von Kosten in Höhe von 500.000 Euro jährlich aus. "Neuverschuldung wollen wir nicht", sagte FDP-Stadtrat Joachim Spatz bei der Vorstellung des Antrags.

Abstimmung über Parkgebühren am 24. Juli

Ob die "Cityzone" also wirklich kommt, könnte auch vom Ausgang des Bürgerentscheid am 24. Juli abhängen. Dann stimmen die Würzburger über Parkgebühren auf der Talavera ab. Eine Bürgerinitiative sammelte etwa 13.000 Unterschriften dagegen. In seiner letzten Sitzung erklärte der Stadtrat das Bürgerbegehren für zulässig.

"Cityzone" nach dem Vorbild Augsburgs

Eine Mehrheit des Gremiums, bestehend aus den oben genannten Fraktionen, will dem Bürgerbegehren nun auch ein Ratsbegehren entgegensetzen. Demnach soll die Bevölkerung Würzburgs über folgende Frage abstimmen: "Sind Sie dafür, dass die Parkenden auf der Talavera zukünftig mit 30 Cent pro halbe Stunde die Kosten für die Nutzung tragen und sie dafür gemeinsam mit allen Mitfahrenden während der Parkdauer mit dem Parkschein in ganz Würzburg die Straßenbahn kostenlos nutzen können?"

Mit dem nun vorgestellten, zusätzlichen Vorschlag der "Cityzone" orientieren sich die Stadträte am Vorbild der Stadt Augsburg. Dort gibt es bereits seit 2020 Gratis-Fahrten mit der Straßenbahn. Die dortige Zone umfasst neun Stationen. Wer innerhalb dieses Bereichs unterwegs ist, muss kein Fahrgeld zahlen und kein Ticket lösen.