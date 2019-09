Würzburger Stadtfest

Das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ e.V. richtet zum 31. Mal das Stadtfest aus. Zahlreiche Händler, Gastronomen und Dienstleister beteiligen sich. Für Besucher gibt es dabei auch kostenlose Attraktionen, zum Beispiel Live-Musik – etwa am Freitag und am Samstag am Barbarossaplatz, am Samstag an der alten Mainbrücke und an vielen anderen Orten.

Tag der offenen Tür im Juliusspital

Das Juliusspital veranstaltet am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 17.00 Uhr einen Tag der offenen Tür.