Würzburger St. Johanniskirche sammelt Spenden für Spitztürme

Mit ihren beiden schlanken Spitztürmen ist die Sankt Johanniskirche in Nähe der Würzburger Residenz weithin sichtbar und das evangelische Wahrzeichen der Stadt. Die charakteristischen Türme brachten dem evangelischen Gotteshaus den Beinamen "Batman-Kirche" ein. Mit einer originellen Aktion und mit einem an das Batman-Symbol angelehnten Logo sammelt die Kirchengemeinde nun Geld für die Sanierung der maroden Spitztürme. Das Motto der Spendenaktion, das in den nächsten Monaten als Banner über dem Kirchenportal hängt: "Ihr Beitrag wird Spitze!"

"Ihr Beitrag wird Spitze": Rettungsaktion für zwei spitze Kirchentürme

Der Sanierungsbedarf an den beiden Türmen ist groß. Zum einen ist die Befestigung der Natursteinplatten an den Türmen kaputt und muss erneuert werden. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2016 zeigt außerdem, dass die Halte-Anker der Steinplatten völlig verrostet sind und nur noch durch den Mörtel gehalten werden. Deshalb muss die Steinverkleidung entfernt und mit Edelstahl-Ankern neu angebracht werden. Unklar ist bisher, ob die bisherigen Steinplatten wiederverwendet werden können. Auch die Dachplatten an den oberen Hälften der Spitztürme müssen runter. Sie enthalten Asbest und sollen durch Schieferplatten ersetzt werden.